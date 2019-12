Genève, 19 décembre.

Nous souhaitons nous dissocier catégoriquement des propos de certain·e·s collaborateurs et collaboratrices de l’Université rapportés dans votre article du 16 décembre 2019, « Insalubrité et sentiment d’insécurité à Uni Mail ».

L’université n’est pas une tour d’ivoire, c’est un bâtiment public, lieu de circulation, accessible par définition à toutes les composantes de la société. Il est normal et salutaire que les réalités sociales s’y manifestent, quand bien même elles pourraient déranger les sensibilités.

À notre avis, le problème n’est pas le fait que des mendiant·e·s pénètrent dans une bibliothèque mais la réalité sociale de la mendicité; de même, si des personnes sans domicile fixe font usage des infrastructures, notamment sanitaires, du bâtiment, c’est bien faute d’y avoir accès ailleurs. Nous regrettons qu’apparaisse en pleine page un article si peu documenté et si alarmiste, qui ne fait que remuer les préjugés et les peurs des privilégié·e·s.

Si insécurité et insalubrité il y a, elles ne peuvent que refléter des problèmes socio-économiques que l’on se doit d’aborder avec rigueur et recul critique plutôt que de stigmatiser des personnes déjà vulnérables.

Valeria Wagner et Y. Atlas, C. Bajoux, S. Brandon, J. Chanal, I. Cuttat, A. Ettlin-Lauper, M. Fonseca Serra, N. Fornerod, S. Girardclos, A. Kabbach, E. Kukorelly, C. Meli, L. Piguet, C. Raziano, L. Roux (collaborateurs scientifiques de l’Université)