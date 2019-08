Un excédent à utiliser en faveur du climat

Plus de 2,5 milliards d’excédent. Les prévisions de résultat de la Confédération sont une excellente nouvelle et font certainement pâlir d’envie nombre de nos voisins. Et si cet heureux résultat permettait à notre pays de s’inscrire durablement dans la croissance verte? Quelle belle opportunité, à l’heure de taux négatifs, d’investir maintenant pour l’avenir.

À l’heure où foisonnent les initiatives en faveur du climat, la question du financement vient souvent en queue de chapitre. Il est pourtant fondamental de se pencher la manière dont notre pays entend mener à bien sa transition énergétique. Ma proposition peut paraître simpliste, elle a l’avantage d’être réalisable rapidement. Je plaide pour une attribution exceptionnelle du futur excédent budgétaire à un fonds qui sera chargé de coordonner l’ensemble des subventions et aides attribuées sur le territoire suisse en faveur de la rénovation des bâtiments et l’implantation massive de la technologie solaire dans notre pays. Une évaluation, à l’échéance de cinq ans, sera réalisée pour évaluer les résultats de cette institution.

Pour les particuliers, ces prêts climatiques seront garantis par la contrepartie de plus-value des bâtiments optimisés grâce aux travaux de rénovation (isolation, amélioration des toitures, etc.) ou de l’installation de panneaux solaires. Ces prêts climatiques pourront être combinés aux différents soutiens financiers de la Confédération ou des cantons. Des prêts seront à taux zéro, pour zéro CO2 émis.

Ce fonds sera chargé, outre sa mission de financement à travers des prêts, de déployer un service de conseils et de soutien aux particuliers désireux de procéder aux travaux de rénovation. À cette fin, il conclura des conventions avec les fédérations faîtières du bâtiment, afin de permettre aux entreprises et aux PME suisses de répondre à cette demande exceptionnelle. L’octroi des prêts climatiques sera conditionné au principe du développement durable, à savoir un respect strict d’un emploi local, social et responsable. Les ressources matérielles seront impérativement utilisées, favorisant ainsi les circuits courts et l’économie circulaire locale. Ce fonds stimulera donc également l’économie nationale.

La décarbonisation de la société suisse passe d’abord par un effort massif de rénovation. Celui-ci doit être impérativement soutenu par les pouvoirs publics. Le marché de la rénovation est aujourd’hui immense en Suisse; il s’agit en conséquence d’une magnifique opportunité à offrir à nos entreprises et nos PME. Il est enfin parfaitement concevable que cet effort de rénovation permette de dynamiser les apprentissages dans les métiers du bâtiment.

De l’excédent budgétaire peut aujourd’hui découler l’excellence en matière de durabilité. Ne manquons pas cette opportunité.