Trump a tiré la prise du respirateur mondial

On l’avait évidemment complètement oublié: l’ONU célèbre cette année son 75e anniversaire et les 100 ans du multilatéralisme. La belle occasion de réaffirmer les besoins de la collaboration internationale dans un monde morcelé qui se recroqueville sur ses frontières. On voulait donner du «sens» à la fête. Le secrétaire général de l’ONU s’est personnellement investi pour la cause, sinon qui?

Afin de lancer les «dialogues du 75e de l’ONU» qui devaient essaimer un peu partout à Genève dès la semaine prochaine, António Guterres a engagé la conversation avec des jeunes pour connaître leurs préoccupations. C’était le 25 février dernier au Graduate Institute (IHEID). «Cette fois, ce n’est pas à moi de parler. Je veux vous entendre», a-t-il lancé à une demi-douzaine d’étudiants venus sagement lui livrer quelques vérités: en gros, il faut changer de modèle de société.

Marre de ces plaies qui gangrènent nos peuples, les inégalités croissantes, le réchauffement climatique, les guerres, le diktat des élites, mais aussi la formidable inertie des Nations Unies. Une prise de température mondiale organisée par l’ONU pour évaluer… l’ONU. Utile, nécessaire, sans doute sincère. Mais aussi une grande opération de «comm», de celle que l’on organise quand en réalité rien ne va plus.

Guterres à l’IHEID, c’était donc le 25 février dernier. Essayons de nous rappeler. Ce jour-là, un premier cas de coronavirus est confirmé au Tessin. On recense 80 239 cas dans le monde, dont 77 780 en Chine pour 2666 morts presque exclusivement dans la région de Wuhan. Hors Chine, on comptabilise, ce 25 février, 34 morts en tout et pour tout. À l’instant où j’écris ces lignes, soit 51 jours plus tard, le monde vient de franchir le cap des deux milliards de cas. 137 124 morts recensés, dont 1239 en Suisse. On prépare le déconfinement, mais on ne s’habitue pas à la dévastatrice progression des chiffres. Alors, forcément, les conversations du 75e anniversaire de l’ONU…

Le multilatéralisme a littéralement été emporté par la pandémie. Les frontières sont fermées, partout l’intérêt national prime sur l’intérêt global. Sauver sa peau, ses masques, ses respirateurs. Bien sûr qu’il y a quelques magnifiques exemples de solidarité internationale et surtout de solidarité locale. Mais l’égoïsme, le nationalisme, voire l’autoritarisme, ont pris le dessus. L’ONU et le multilatéralisme sont plus que jamais à la dérive alors que les analystes s’accordent: cette pandémie, par définition, ne peut être combattue efficacement qu’au niveau global. Le paradoxe frise l’absurde.

Mais cela ne s’arrête pas là. L’ONU est prise pour cible pour mieux dédouaner certains de leurs propres erreurs. Donald Trump, dont l’incurie totale face au virus est démontrée, a coupé mardi sa contribution de 400 millions à l’OMS. Une pure manœuvre de campagne électorale. L’OMS, et l’ONU avec elle, est devenue le punching-ball de tensions extrêmes, en particulier entre la Chine et les États-Unis. Oui, l’ONU est impuissante, son Conseil de sécurité paralysé, son secrétaire général sans voix. C’est le fait des États membres.

Rarement les attaques n’ont volé aussi bas. Le directeur éthiopien de l’OMS se dit victime de racisme, il implore à la dépolitisation. Dans le vide. Les États-Unis et quelques-uns de leurs alliés accusent l’organisation de tous les maux, y compris ceux d’avoir contribué à la propagation du virus. L’OMS a commis des erreurs. Elle devra en rendre en compte. Mais flinguer cette organisation aujourd’hui, en pleine crise, alors qu’elle est tout simplement vitale pour le Sud et donc le Nord, revient à tirer la prise du respirateur mondial. Trump, étouffé par la Chine, sous pression de l’opinion publique, y trouve un petit ballon d’oxygène.