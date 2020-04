Le mot «Pâques» signifie étymologiquement «passage». Pour les chrétiens, ce passage est celui qui va de la mort à la vie. Aujourd’hui, le passage que nous attendons tous, c’est la fin du confinement et la reprise des activités, des embrassades, des rencontres, des visites à nos aînés, des voyages, et pour les croyants des célébrations dans nos lieux de culte. Espérons que ce temps viendra vite.

En attendant, nous allons vivre des fêtes de Pâques «confinées». Certes il est douloureux, pour beaucoup de fidèles, de ne pas pouvoir fêter Pâques en communautés paroissiales, mais il important de ne pas relâcher notre effort pour lutter ensemble contre la propagation du virus qui entraînerait beaucoup trop d’hospitalisations, de décès et de souffrances.

Il nous faut trouver d’autres moyens de fêter Pâques ensemble. Dans une démarche œcuménique, les Églises protestantes et catholiques de Suisse nous invitent ce jeudi saint, où nous commémorons le dernier repas du Christ, à mettre une bougie à nos fenêtres à 20 heures, en nous unissant dans la prière, tandis que les cloches de toutes les églises du pays sonneront à l’unisson.

Nous pourrons prier tout particulièrement pour les victimes du virus et leurs familles et proches, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et dans toutes les activités essentielles, ainsi que toutes les personnes pour qui ce temps de confinement est douloureux.

Dimanche de Pâques, à 10 heures, les cloches sonneront à nouveau, pour une communion dans la joie pascale, la joie du Ressuscité. Ce même dimanche de Pâques, les Églises évangélique, protestante et catholique vous donnent rendez-vous dans votre salon! La chaîne de télévision Léman Bleu retransmettra en direct une «aube pascale» œcuménique, annonce joyeuse de la résurrection, à 8h30, suivie de trois célébrations, catholique à 9h15, protestante à 10h et évangélique à 10h45.

La matinée se terminera par un temps d’envoi à 11h30. C'est un beau signe d'unité de l'ensemble des communautés chrétiennes de Genève pour ces fêtes de Pâques inédites. Nous souhaitons ainsi vous témoigner que nous sommes de tout cœur avec vous, à vos côtés, en ces temps si particuliers. Que nous puissions ressortir différents, encore plus forts, de cette longue épreuve! Nous vous souhaitons un temps de Pâques béni.