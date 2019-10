Travaillons pour un modèle économique éthique

À l’heure des smartphones, est-ce que quelqu’un achèterait encore un téléphone robuste mais statique et non connecté des années 50? Comparaison n’est pas raison, pourtant c’est un peu ce que nous faisons avec nos lois, notre système social et notre soutien aux familles en Suisse. Notre monde a tellement changé qu’il n’est plus reconnaissable ou perceptible pour une très grande partie de la population. Faudra-t-il une crise économique, institutionnelle, sociétale ou environnementale pour trouver le modèle suivant?

Je prends le pari que la Suisse peut se préparer en adaptant tout son système. C’est une magnifique opportunité d’évoluer. Pour cela, elle doit se montrer probablement plus souple, rapide et progressiste qu’elle ne l’est habituellement. La Suisse doit recréer un contrat social avec l’entier de sa population. La classe moyenne se paupérise. C’est un très mauvais signal parce que cette dernière donne de la stabilité à notre société et notre économie. Il faut lui redonner un espace de respiration. Je soutiens trois mesures dans ce sens.

La mise en place d’un congé parental couplé à une place de garde par enfant, ainsi qu’une reconnaissance de l’accueil extrafamilial pour les tout-petits comme une tâche régalienne de l’État. Ces mesures permettraient aux parents d’être moins sujets à la pression financière liée à la garde de leur(s) enfant(s), ainsi que de prendre du temps pour eux.

Un projet pilote dans un canton pour un revenu universel de base qui permet par exemple des reconversions ou des formations professionnelles plus souples, aux proches aidants de s’occuper d’un parent âgé sans se mettre en difficulté financière, aux parents de jeunes enfants de prendre plus de temps pour leurs petits.

La mise en place d’une caisse de compensation cantonale pour la maladie. Cette caisse permettrait de contrôler les factures, de connaître les vrais coûts de la santé et de mieux pouvoir négocier les primes d’assurance maladie.

Des mesures pour un nouveau contrat social ne pourraient être prises sans une réforme profonde de notre fiscalité. Je soutiens, comme le PDC Genève, une réforme de la fiscalité pour qu’elle soit plus en phase avec notre monde. Cela pourrait passer par la mise en place d’une microtaxe sur les transactions financières. Celle-ci permettrait d’augmenter les bénéfices de l’impôt tout en supprimant la TVA et l’IFD.

Ces propositions, sans être exhaustives, jettent les quelques bases de ce que je souhaite pour l’économie de mon pays: un capitalisme éthique. Un modèle économique qui favorise la prospérité sans chercher le profit démesuré, qui respecte notre environnement en favorisant la circularité, qui innove en respectant les forces de travail et qui accepte une fiscalité réellement redistributive.

Le 20 octobre, je vote pour un parlement progressiste qui travaillera pour un nouveau contrat social et un modèle économique éthique! Et vous?