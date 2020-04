Tentation totalitaire et criminels de guerre

«La tentation totalitaire». La formule est de Jean-François Revel, journaliste, penseur. Il l’a inscrite en titre d’un livre polémique publié en 1976. Il y dénonçait le terreau fertile des mouvements socialistes faisant éclore des dictatures de gauche.

Autre contexte. Pourtant, la crise du coronavirus a relancé la tentation totalitaire. C’est sur les vestiges du communisme que Viktor Orbán a instauré son régime autoritaire en Hongrie. Il vient de recevoir un sérieux coup de main du Covid-19 pour s’arroger les pleins pouvoirs. Et ce n’est qu’un exemple de régimes à poigne, passons sur Xi Jinping et autres, qui profitent du virus (ou de sa provisoire absence) pour consolider une gouvernance sans partage.

En ces temps de crise sanitaire et de profondes incertitudes, les peuples sont plus sensibles que jamais au leadership musclé. Avec pour corollaire, une perte temporaire d’esprit critique. Ils sont en quête de personnalités fortes qui donnent des directives claires, promettant en général de sauver la nation en livrant une «guerre totale». La déclaration d’Emmanuel Macron en chef de guerre avait des résonances monarchistes. En temps de crise, les citoyens sont prêts à abandonner une partie de leurs droits démocratiques contre de la sécurité. Un deal raisonnable mais à risques. Viktor Orbán rendra-t-il ses pouvoirs spéciaux après le temps du coronavirus? Rien n’est moins sûr.

La façon dont certains gouvernements affrontent le virus et, dans certains cas, tentent de capitaliser sur la peur varie grandement selon le système politique en vigueur, le niveau démocratique et économique du pays ainsi que sa culture politique.

Les gouvernements à poigne sont en première ligne. Ils optent pour des mesures radicales, liberticides à souhait et mettant directement en danger une partie de la population, généralement les plus pauvres et ceux qui ne sont pas protégés par le régime. En Inde, les mesures de confinement strictes édictées pour trois semaines ont été ordonnées sans prévenir par le président Modi, puis mises en vigueur à coups de bâton par une police impitoyable. La stratégie, véritable démonstration de force, est-elle tenable? Bien plus de la moitié des Indiens, sur une population de 1,3milliard d’habitants, vivent de petits jobs payés au jour le jour. Rue et proximité assurent leur revenu quotidien. Leur perte de pouvoir d’achat est quasi instantanée. L’État ne les nourrira pas mais les sanctionnera au besoin. «On leur offre le choix entre la faim et la maladie», disent des délégués sur le terrain. Même approche dans plusieurs pays d’Afrique, dont l’Afrique du Sud, où le confinement imposé par la force, mais impossible à observer vu la densité des bidonvilles, sera en bonne partie vain, voire contre-productif. Mais pas d’exception dans l’état d’exception. La répression se durcit, les régimes aussi.

Aux États-Unis et au Brésil, les présidents Trump et Bolsonaro surfent sur la vague du coronavirus. Contre toute évidence, ils ont nié la dangerosité du virus. «Un virus qui s’en ira au printemps comme par miracle», lâchait Donald Trump début mars, tandis qu’il y a une semaine encore, Bolsonaro prenait un bain de foule en se riant de la «grippette». Ils avaient le soutien de leur base entrepreneuriale et des travailleurs qui voulaient les croire. Les deux autocrates ont fini par se faire moucher par la réalité des ravages pour se transformer opportunément en généraux en chef d’une bien trop tardive croisade antivirus.

Irresponsabilité et imprévoyance totale. Ils sont les criminels de cette nouvelle guerre livrant les civils comme chair à canon. Sans vergogne, ils jouent leur pouvoir à quitte ou double. Résultat intermédiaire: Trump affiche le score d’approbation le plus élevé depuis 2017 (48%)! Mais il est battu par Biden dans les sondages électoraux.

Rien n’est fait. Jusqu’ici, le virus a fait le lit des autocrates et «démocratures». Demain, il n’y a qu’un abîme d’incertitudes.