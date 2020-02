Le temps d'après les votations

Veyrier, 19 février Il est intéressant de voir de quelle manière le Conseil d’État a interprété les résultats de la votation du dimanche 9 février concernant la proposition de futures constructions à Cointrin.

D’une part, il ne remet pas en cause sa gestion approximative de la crise du logement vécue à Genève depuis plus de vingt ans et d’autre part, il ne comprend pas que la population ait refusé ce projet pourtant si bien ficelé et supporté par un argumentaire incontestable…

Dans la foulée, le gouvernement s’empresse de dire aux Genevois que ce résultat aura de lourdes conséquences qu’il faudra assumer: exode de la population par manque de logements et accroissement du trafic des pendulaires vaudois et frontaliers. Ce constat sous-entend plusieurs choses. D’ici aux dix-quinze prochaines années, il y aura tout autant si ce n’est plus de voitures sur les routes qu’aujourd’hui (donc indirectement un aveu d’échec de la politique liée à la mobilité).

Les milliers de mètres carrés de bureaux vides ne changeront pas d’affectation (et on va continuer à en construire avant même de savoir si l’on pourra loger les futurs employés).

Le mode de travail de demain sera le même qu’aujourd’hui (alors que le télétravail se développe et que des espaces de travail partagé s’établissent hors des centres-villes).

Finalement et en résumé, le développement de Genève tel qu’envisagé par nos édiles est le même que pour les cinquante dernières années: tout à l’économie, et après on bricole…

Ce gouvernement, de même que les précédents, manque d’une vision claire quant à l’avenir de Genève d’ici à trente à cinquante ans.

Nous ne pouvons pas continuer à vouloir attirer indéfiniment des entreprises internationales sous prétexte de confort économique sur un territoire fini aussi petit que notre canton, car cela se fait fatalement au détriment de la population. Et pas seulement au niveau du logement.

Il serait temps de changer de paradigme.

Julien Jordan