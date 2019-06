Taxation des robots: la quête du Graal

L’idée de taxer les robots pour financer la reconversion des salariés dont ils auront finalement subtilisé la quasi-totalité des emplois fait son chemin, y compris chez les plus éminents fiscalistes. On peut le comprendre, tant le phénomène de la numérisation se répand à la vitesse de l’éclair dans tous les compartiments de l’activité économique. Les derniers doutes sur la faisabilité de la chose (risques d’évasion fiscale ou d’autres formes de contournement de l’impôt) sont en train de tomber, puisqu’un début de coordination interétatique en matière de taxation se met progressivement en place sous l’égide, notamment, du G20 et de l’OCDE *. On vise d’abord les GAFA, mais le reste se mettra ensuite en place.

Les objections économiques demeurent pour autant entières, non pas tant sur le principe même d’une taxation du recours à l’intelligence artificielle (car, à moins d’imaginer à la manière d’un Xavier Oberson, juriste passionné par le sujet, qu’on en viendra à les doter de la personnalité juridique, les robots demeurent du capital physique soumis par conséquent in fine à l’impôt sur les personnes morales) qu’en raison des freins qui en résulteront pour l’innovation, et par conséquent pour l’efficacité économique en général.

Ce qui est étonnant, c’est que très peu d’avis s’expriment sur les effets macroéconomiques d’une robotisation complète des processus de production. Il devrait pourtant sauter aux yeux que la disparition de la plupart des emplois s’accompagnera d’une réduction parallèle de la demande solvable de biens et de services, engendrant du même coup leur surproduction. Étant donné que l’automatisation réduit massivement les coûts, la réponse des entreprises ne pourra qu’être une réduction massive des prix. Le retour à l’équilibre entre offre et demande passera donc, forcément, par une baisse concomitante des salaires et des prix, à pouvoir d’achat global inchangé. Ce serait, en somme, une loi des débouchés se déroulant à l’envers.

Dans les faits, les choses ne se passeront évidemment pas de manière aussi brutale ni aussi schématique. Il n’empêche que l’on observe déjà, dans certains secteurs et, à l’échelle internationale, entre pays plus ou moins avancés sur la voie de la numérisation, des baisses drastiques des coûts et des prix.

Le plus probable, en réalité, est que l’on assiste à une autre manière de partager les gains de productivité rendus possibles par l’automatisation: on verrait par exemple la durée effective du temps de travail ramenée par étapes à quelques heures par jour, voire quelques jours par semaine, dégageant un temps libre désormais consacré à des activités de loisirs ou de formation.

Reste entière, évidemment, la question des inégalités, accentuées par le progrès technologique, qui appelle une manière plus classique de redistribution de la valeur ajoutée, celle qui passe justement par l’impôt, et le financement par ce biais d’une forme ou l’autre de revenu inconditionnel. Mais plutôt que chercher à taxer les robots, on ferait mieux, comme cela commence à être le cas, de recourir aux mille et une manières de taxer intelligemment la dépense, notamment lorsque celle-ci porte sur des modes de consommation désormais jugés peu compatibles avec la préservation de l’environnement ou d’autres objectifs tout aussi estimables.

* OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (TDG)