En Suisse, les espions sont les bienvenus

Le soupçon qui planait depuis plus de cinquante ans est devenu une certitude. Les services de renseignements américain et allemand ont écouté et intercepté les communications de plus de 120 pays, en utilisant le double des clés des machines de chiffrement vendues par la société Crypto AG. Mieux encore, l’entreprise helvétique, basée à Zoug, a été détenue secrètement… par le BND allemand et jusqu’en 2018 par son homologue américain, la CIA. Ces secrets ont été mis au jour, début février, par une coalition de journalistes d’investigation de SRF Rundschau, de la télévision allemande ZDF et du «Washington Post». Ils ont exhumé de nouveaux documents qui établissent des faits qui n’étaient jusque-là que des soupçons. Les enquêtes parlementaires en cours diront ce que le Conseil fédéral savait ou… ne voulait pas savoir.

L’affaire, qui ébranle en ce moment la Suisse officielle, n’a pas qu’une dimension historique, même si elle s’inscrit dans le contexte de la guerre froide. Depuis l’époque où les doutes sur Crypto AG ont filtré (les années 90), les technologies de chiffrement (cryptographie), permettant de transformer la voix ou les données informatiques en signaux inaudibles ou indéchiffrables, ont explosé.

Ces moyens techniques sont aujourd’hui largement accessibles et protègent (en partie) les réseaux de télécommunications contre les intrusions. Les utilisateurs finaux qui le désirent, soit tout le monde, peuvent également chiffrer, ou «encrypter» selon le jargon, leur voix ou leurs données d’un bout à l’autre de la chaîne de communication.

Ces logiciels de chiffrement sont communément utilisés par les journalistes d’investigation ou les ONG. Leur usage a plus que doublé (environ 20% des e-mails seraient aujourd’hui encodés) au lendemain des révélations sur les écoutes de masse d’Edward Snowden, l’ex-agent de la CIA. C’était en juin 2013; le monde entier découvrait alors l’ampleur des écoutes pratiquées par la CIA et la NSA, l’agence spécialisée du gouvernement américain.

Enfin, nous sommes nombreux à avoir pris conscience de l’enjeu avec l’éclatement du scandale Facebook ou l’on découvrait cette fois que le géant des réseaux sociaux monnayait nos données personnelles alors qu’il avait toujours affirmé ne pas le faire.

Si l’affaire Crypto AG a fissuré l’image d’une Suisse neutre et se tenant à l’écart des grandes puissances, l’industrie helvétique demeure très impliquée dans les technologies de cryptographie. Zoug vante publiquement son label de «Crypto Valley». Genève est le siège d’ID Quantique, une société à l’avant-garde d’une nouvelle ère de la sécurité des systèmes d’information. Sa technologie, fondée sur la loi d’inviolabilité qu’entretient une paire de photons, les vecteurs de la lumière qui circule dans les fibres optiques et bientôt dans les microprocesseurs, confère une nouvelle dimension à la sécurité des données.

Bref, le monde de la cryptographie se porte à merveille. À tel point que les progrès récents inquiètent de plus en plus le monde du renseignement. Si les services de sécurité ont toléré jusqu’ici la prolifération des systèmes de chiffrement, plusieurs pays semblent vouloir revenir en arrière.

Aux États-Unis, des projets de loi sont en discussion afin d’accorder à la justice ou aux agences de renseignements le pouvoir casser les codes en cas de menaces sérieuses (terrorisme, réseaux criminels, etc.), sans que les utilisateurs en aient évidemment conscience.

Dans un rapport récent, l’Unesco s’alarme des tentatives de certains États cherchant à bannir ou à affaiblir les moyens de protéger ses données contre des intrusions extérieures non fondées sur une requête de la justice. Les géants des réseaux sociaux et de l’industrie numérique vivent, eux, de plus en plus mal le flou juridique auquel ils sont confrontés. Juridiquement, ils sont tenus de collaborer avec la CIA ou le FBI mais ne savent pas jusqu’où cette collaboration peut les conduire. En 2016, Apple a refusé de donner accès aux données d’un iPhone réclamées par le FBI dans le cadre d’une enquête criminelle. Plusieurs autres cas similaires sont pendants devant des juridictions californiennes.

Pour le monde du renseignement, le temps presse. Si le monde numérique lui a permis de collecter des données en masse et à l’insu des utilisateurs, la prolifération des systèmes de chiffrement contrecarre la marge de manœuvre des espions. Plus inquiétant: à terme, les technologies numériques fondées sur la loi de la physique quantique pourraient leur barrer définitivement tout accès non autorisé. Un cauchemar pour les espions.