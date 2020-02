Puplinge soigne ses habitants

Puplinge, 19 février

Je regrette que mes propos publiés le 6février n’aient été résumés qu’à des enjeux financiers.

Il y a trois ans, Puplinge a accueilli près de 450 habitants supplémentaires, soit plus de 20% de hausse de sa population. La Commune s’y est préparée et a procédé à de lourds investissements. Un terrain multisports, de nouveaux locaux parascolaires ont été réalisés et de nouvelles salles de classe ont été ouvertes.

Un espace de vie enfantine a été construit, avec 26 places à plein temps en crèche et 23 places pour le jardin d’enfants. Les places manquent, mais contrairement à ce qui a été dit dans un courrier paru ce jour, le retard a été largement rattrapé et ce sont près de 36,8% des enfants qui sont accueillis, soit plus que la moyenne cantonale. La petite enfance représente la plus importante dépense publique, soit 16,7% du budget communal.

La construction de locaux intergénérationnels est décidée, les bâtiments comprendront des infrastructures socioculturelles et des lieux de rencontre. Sur proposition de l’Exécutif, la réalisation a été confiée à notre fondation communale pour le logement, la Commune n’ayant pas les capacités de la prendre en charge financièrement et en termes de ressources humaines.

En attendant, la Commune a déjà aménagé des locaux supplémentaires et en a modernisé d’autres, permettant d’organiser de nouvelles activités, et va construire cette année de nouvelles salles pour des activités sportives.[...]

Puplinge s’est préparée à l’accueil de nouveaux habitants et continuera de le faire en assumant ses obligations. Toutefois, du fait de notre faible capacité financière, il est évident que nous n’arriverons jamais à proposer toutes les prestations que l’on peut trouver en milieu urbain. Des choix doivent être faits et celles et ceux qui viennent habiter à la campagne, dans une commune aux finances limitées, doivent en être conscient·e·s.

Gilles Marti