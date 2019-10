Genève, le 7 octobre 2019

Effarés et consternés. C’est l’état de milliers de citoyens face à la destruction de notre environnement genevois. Comment nos autorités peuvent-elles démolir notre habitat et notre biodiversité avec un tel entrain? Le chantier des Allières restera pour longtemps dans les esprits comme le «massacre des Allières». Une poche de verdure tronçonnée, avec en prime la maison du Jeu de l’Arc détruite, bâtisse plus que centenaire et fleuron de l’architecture genevoise.

Beaucoup l’ignorent: les Allières, ce n’est que l’apéritif… Aujourd’hui déjà, le chemin des Verjus est sous les tronçonneuses; demain, ce sera la Chevillarde et Surville, les Cherpines, Veyrier, le Grand-Saconnex, pour ne citer que quelques-uns des prochains chantiers… Des séquoias, des chênes, des cèdres du Liban,

centenaires, majestueux et dont la canopée protège des milliers de mètres carrés contre les canicules! Les Genevois doivent se mobiliser et ils le font. La résistance contre ce «massacre à la tronçonneuse» s’organise. Comment nos édiles ont-ils pu laisser faire un tel gâchis, alors que les préoccupations environnementales des habitants sont si élevées? Des logements? Certes, mais pas à n’importe quel prix, et surtout pas n’importe comment et n’importe où.

À quand des blocs d’immeubles dans le parc La Grange? Il y a des lieux qui ont déjà perdu leur biodiversité et qui ne demandent qu’à être renouvelés et reverdis. Le PAV en est un bon exemple. Douze mille logements y sont attendus, mais là, les constructions traînent depuis des années… On rêve d’une Genève fraîche en été et fière de ses arbres majestueux. Osons et disons ensemble: stop au massacre de notre biodiversité!

Florian Baier, président du PEV-Genève