Stade de la Praille: gazon maudit

Genève, 17 février Vaut-il encore la peine d’écrire des lettres de lecteurs? Je réagis à la triste nouvelle du remplacement de la pelouse du Stade de la Praille par un revêtement synthétique.

En effet, le football se joue par tradition sur de l’herbe, d’ailleurs, dans les «vrais» pays de foot comme l’Angleterre, l’Allemagne, ou l’Italie, les terrains synthétiques sont interdits.

En prenant cette décision aberrante, les responsables du stade condamnent cette infrastructure, qui nous appartient, à ne plus jamais pouvoir recevoir des matchs de l’équipe de Suisse ou des matchs de prestige, générateurs d’affluence et de bénéfices. Les décideurs invoquent le résultat négatif de la votation sur Pré-du-Stand pour justifier leur mauvais choix. Or, dans cette affaire, le football a été pris en otage, car ce que les Genevois ont refusé, c’était surtout la construction de 90000 m2 de bureaux alors qu’il y en a déjà pléthore.

Vu le nombre de terrains de football que compte notre canton, il y a vraiment de la mauvaise foi à vouloir faire s’entraîner Servette sur du synthétique (mauvais pour la santé) à la Praille!

Et que dire de l’entretien calamiteux de ce qui devait être la «Rolls» des pelouses, généreusement payée par une célèbre fondation genevoise?

Daniel Suter