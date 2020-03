Des solutions économiques pour le climat

Grâce aux mobilisations récentes, une masse critique de citoyens et de décideurs accepte enfin l’urgence climatique. Il s’agit d’aller bien plus vite à l’avenir pour développer une économie plus sociale et écologique.

Bonne nouvelle: il est possible de produire tous les biens et services nécessaires à une société durable (se nourrir, se loger, se déplacer, etc.). Nous pouvons le faire sans impact négatif, ni sur les équilibres écologiques de la biosphère ni sur les stocks de ressources naturelles non renouvelables. Le documentaire «Demain Genève» a présenté de nombreuses réalisations «positives» dans la région genevoise. Certaines sont en germe, d’autres font leur chemin depuis des décennies et ont fait leurs preuves. Les coopératives d’habitation construisent des immeubles écologiques bien meilleur marché que les promoteurs. Des agriculteurs de la région montrent que produire bio est possible.

Des services financiers (banques et 2epilier) durables sont en plein développement. À cela, il faut ajouter les services de mobilité, la production d’énergie renouvelable, la distribution de produits locaux éthiques, etc. En parallèle, de nouvelles formes de gouvernance partagée sont expérimentées.

La majorité de ces organisations se reconnaît dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Même le World Economic Forum reconnaît désormais qu’il faut remettre en cause l’unique recherche de profit pour les actionnaires!

C’est en effet la seule manière de pouvoir financer, au sein des entreprises et sur toute la chaîne de valeur, la baisse des impacts écologiques et l’amélioration des impacts sociaux.

Il est désormais admis au niveau international que les entreprises de l’ESS, reconnues comme pionnières en matière de durabilité dans la stratégie économique cantonale Genève 2030, contribuent nettement plus que l’économie dominante aux objectifs susmentionnés. Ce réservoir d’expériences ne demande qu’à se multiplier, se développer, s’améliorer et être copié.

Être raisonnablement rentable en respectant les limites écologiques et en contribuant à la cohésion sociale, assurer des modes de production durables et un management plus participatif, tout cela doit constituer la raison d’être des entreprises dès aujourd’hui. L’ESS montre que cela est possible et désirable. Il reste à en faire une priorité politique (conditions-cadres), citoyenne (consommation locale et bio, y compris pour les services) et professionnelle pour les jeunes.