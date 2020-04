Les soignants au cœur de nos vies

Genève, 4 avril

Bien qu’à la retraite depuis peu, ce n’est qu’en ces premiers jours d’avril que je lis ma revue professionnelle, «Soins infirmiers», de janvier 2020 (www.sbk-asi.ch). La page de couverture annonce «L’année internationale des infirmières mise sur orbite».

Hélas, fusées et feux d’artifice colorés de cette page seront largement remplacés par la pandémie Covid-19, qui projette l’ensemble des professions de soin et d’accompagnement non seulement sur le devant de la scène mais au cœur de nos vies.

Le congrès annuel de l’Association Suisses des Infirmières (ASI), reporté en avril 2021, l’annonçait en ces termes: «En cette année internationale des infirmières et des sages-femmes, les infirmières auront pour mission de s’emparer des nombreuses occasions qui leur seront offertes pour attirer l’attention sur leur rôle essentiel dans le fonctionnement du système de santé. Il s’agira naturellement aussi de continuer à revendiquer des mesures visant à reconnaître et mettre en lumière la valeur des soins infirmiers.» Quelle ironie et quel choc entre ce temps de réflexion prévu et l’imprévisible virus! […]

Aujourd’hui les équipes de soin se surpassent face à l’ampleur et la complexité des besoins sanitaires tout en mesurant sans doute les effets pervers des restructurations, restrictions quantitatives et qualitatives survenues dans le système de santé.

Demain, dans l’après-crise, au-delà des applaudissements quotidiens, indispensable témoin de la reconnaissance citoyenne, cette terrifiante expérience devra alimenter le travail de réflexion à propos des rôles essentiels des infirmières et des sages-femmes auprès de la population, dans le système de santé et sa gouvernance entre autres.

Nous devons exiger que cette «opportunité» nous amène à prendre des décisions politiques et économiques qui estimeront à leur juste valeur la place et la contribution des professions de soin, d’aide, de service à la personne et de bien d’autres encore; le devoir ne doit pas être à sens unique. À chacune et chacun un immense merci. Cultivons l’espoir et… la mémoire.

Michèle Margots