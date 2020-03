Pour une société inclusive à tout âge

L’ambition première de toute société humaniste et démocratique doit être l’inclusion. Les discriminations sont les obstacles les plus importants à l’inclusion de toutes et tous. Les collectivités publiques devraient se fixer comme objectif prioritaire de les combattre efficacement. Selon l’Office cantonal de la statistique, il faut s’attendre à une hausse de 30% d’ici 2030 des personnes âgées de plus de 65 ans et de 80% à l’horizon 2050. Or, compte tenu de la cherté de la vie à Genève, la situation des personnes âgées à Genève est préoccupante. Les retraites de nombreux de nos aînés sont précaires. Elles contribuent à les plonger dans un isolement social douloureux.

Il est de notre devoir de tout faire pour que nos aîné-e-s puissent vivre leurs années de retraite dans des conditions décentes leur permettant de conserver leur autonomie le plus longtemps possible. La Ville de Genève doit améliorer ses actions de proximité pour prévenir la marginalisation et lutter contre l’isolement des personnes âgées. Pour ce faire, elle doit augmenter leur participation dans tous les domaines de la vie sociale tout en les soutenant dans les tâches de la vie quotidienne. De plus, elle doit stimuler la coordination entre les centres de loisirs, les maisons de quartier, les espaces et les associations de quartier.

Notre ville a également une importante responsabilité à assumer vis-à-vis des jeunes en situation de vulnérabilité ou de décrochage scolaire. Pour nombre d’entre eux, l’accès au marché au travail est compliqué. Cette situation génère un malaise et des frustrations qui peuvent se traduire par des incivilités, voire par de la violence. Dans ce contexte, le travail social hors murs prend tout son sens. Le taux de couverture de travailleurs-euses sociaux-ales hors murs doit être augmenté à 15% au minimum en Ville de Genève.

De par leur action, les travailleurs-euses sociaux-ales peuvent aider à prévenir et gérer les conflits. Ils établissent des liens vitaux entre les institutions qui assurent l’encadrement et l’accompagnement socio-éducatif des jeunes. Ils favorisent les échanges formels et informels, le dialogue et l’intégration au sein des quartiers. Leur présence permet aussi de prévenir les violences, notamment à l'encontre des femmes et des jeunes LGBTI+, d’intervenir sur les questions de harcèlement de rue ainsi que d’informer et d’orienter les personnes vers les services pertinents afin de réduire le nombre alarmant de cas de non-recours aux prestations sociales.

Des actions de solidarité sont déployées aujourd’hui un peu partout dans notre pays pour atténuer les effets de la crise sanitaire aiguë occasionnée par la pandémie de coronavirus, en particulier auprès des personnes âgées et/ou dont l’état de santé est fragile, qui sont les plus exposées. Elles doivent être renforcées et étendues. Une attention particulière doit aussi être accordée à la jeunesse vulnérable qui n’est en ce moment pas protégée par les rythmes et le cadre scolaires habituels. L’épreuve que nous traversons peut nous mener à redoubler d’efforts en faveur d’une société solidaire et inclusive.