Nous sommes schizophrènes

Bellevue, 21 janvier Aujourd’hui, une majorité des habitants de ce pays admet le principe du réchauffement climatique et s’inquiète sérieusement de l’avenir de ses enfants et petits-enfants. Beaucoup d’entre nous sont même déjà persuadés que quoi que nous fassions, nous finirons dans le mur!

Pourtant, notre consommation d’énergies fossiles pour le chauffage, la mobilité et les voyages diminue très peu. Le poids moyen de nos véhicules privés augmente, leur nombre total en Suisse continue de croître et le nombre de passagers dans les aéroports ne se tasse pas.

L’industrie automobile nous trompe honteusement sur la consommation et la pollution de ses véhicules. Il n’y a toujours pas de taxe sur le kérosène et les collectivités publiques restent les cancres de l’isolation thermique du parc immobilier.

Et chaque matin, la tête dans guidon, chacun reprend courageusement son pensum, oubliant le coût énergétique de ses propres activités et leurs conséquences sur la biosphère. C’est plus commode de rester dans sa zone de confort!

La vérité, c’est que chacun se sent seul, impuissant et démuni face au défi climatique.

Mais trop, c’est trop, cela suffit!

Nous avons besoin d’un gouvernement fort et responsable qui nous impose des choix douloureux et impopulaires.

Les privés ont besoin d’incitations financières plus généreuses afin de soutenir leurs efforts vers la transition énergétique.

Les milliards de bénéfices accumulés chaque année par la Confédération devraient être globalement investis dans l’abandon des énergies fossiles.

Cette schizophrénie nécessite donc la prescription d’un remède de cheval que seul un docteur intransigeant et déterminé peut nous imposer, car pour chacun d’entre nous, c’est bien plus confortable d’ignorer la vérité…

Jean Daniel Viret