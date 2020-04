Sauvegardons notre économie

Choulex, 13 avril

Les mesures sanitaires et d’aides financières de la Confédération remportent une large adhésion de la population. Elles sont pragmatiques et efficientes. Le demi-confinement était absolument nécessaire pour la protection des personnes vulnérables et des aînés car, au début de la crise, le Covid-19 était méconnu, les appareils médicaux et de protection manquaient, les médicaments étaient insuffisants et la capacité pour tester inexistante!

Toutefois, le knock-down économique est catastrophique. Il est urgent de déconfiner dès que possible et redémarrer l’économie le plus rapidement!

La Suisse doit suivre le modèle autrichien et rouvrir immédiatement les commerces qui permettent de protéger les travailleurs et leurs clients.

L’ampleur du désastre économique est sans précédent. Le Conseil fédéral a déjà injecté 62milliards. Début avril, 109000 entreprises avaient annoncé une Réduction des horaires de travail (RHT) pour 1,3million de salariés. Un cinquième des salariés bénéficiaient déjà du chômage technique! Lors de la crise financière en 2009, ils n’étaient que 92200! […]

Les délais pour les chômeurs ont été prolongés, les dirigeants-salariés bénéficient de la RHT et les indépendants disposent de la Perte de gains. Certes, une partie de ces derniers sont éligibles, ce qui est encore en discussion. Les démarches administratives pour ces aides sont minimes et se règlent en trois ou quatre jours!

Les aides ne remplaceront pas le redémarrage. Des secteurs sont sinistrés. Certains sont à l’arrêt complet. D’autres subiront un environnement fortement détérioré. La consommation est une partie majeure de notre moteur économique et il est probable que les craintes et l’insécurité liées à cette pandémie auront un effet dévastateur au-delà du déconfinement.

La remise sur pied de l’économie devra être efficace. Il en va de notre prospérité, de notre pouvoir d’achat et de notre qualité de vie.

André Pfeffer, député UDC