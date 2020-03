Revenons à l’essentiel

Cologny, 18 mars

Éteignons la télévision... Les merles babillent, les moineaux piaillent, des branches roses et blanches frétillent, le printemps ne peut plus se retenir. Il nous déroule un ciel si bleu que nous ne pouvons lui résister.

Fermons la fenêtre, ouvrons la porte, prenons l’air! Chacun gravite à bonne distance du rare voisin qu’il croise et salue d’un signe de la tête, esquissant un sourire complice.

La peur du Covid-19 hante les esprits, en silence. Plus de plaintes contre les gammes de piano, les cris d’enfants, les aboiements intempestifs. Que restera-t-il de cette guerre virale qui aura tenté de nous cloîtrer quand viendra la libération?

Peut-être une meilleure appréciation de l’essentiel: la vie, la nôtre, celle des autres.

Pierre Alain

Penser à soi et aux autres

Genève, 16 mars

Est-ce qu’on est solidaire quand on se rue sur du papier-toilette?

Est-ce qu’on se rend compte que nous avons chacun une responsabilité pour freiner cette crise?

Un des moyens, c’est de ne pas dévaliser mais acheter petit à petit, ainsi chacun pense à soi et aux autres.

Catherine Maye

Un coup de main bienvenu

Bellevue, 17 mars

La solidarité spontanée de plusieurs groupes de voisins est réjouissante et efficace. Et entre les entreprises ?

Si celles qui doivent réduire, sinon arrêter, leurs activités sont perdantes dans ces temps étranges, d’autres en «bénéficient»: le secteur de l’alimentation et la pharmaceutique connaissent une activité inhabituelle.

Les gagnants ne pourraient-ils pas consacrer un petit pourcentage de leur chiffre d’affaires à un fonds d’aide aux PME?

Bridget Dommen

Sur le port des masques

Plan-les-Ouates, 18 mars

L’OFSP affirme que le port du masque n’est pas «très efficace» contre le risque d’être contaminé. Il serait plutôt réservé aux malades.

Remarquons en passant que cela veut quand même dire: au moins partiellement efficace.

Par ailleurs, puisque nous avons renoncé aux tests à grande échelle (qui se sont faits en Corée du Sud), nous ne savons pas qui, dans la population, sont des porteurs sains susceptibles de transmettre le virus.

Une bonne politique serait alors de postuler que tout un chacun peut être un vecteur qui s’ignore. La conséquence s’impose immédiatement: si le port du masque est obligatoire et généralisé, comme en Chine et à Hong Kong, la transmission du virus est ipso facto stoppée. Le masque, peu efficace si peu de gens le portent, devient très efficace dès que tout le monde le porte.

Évidemment, chez nous et en Europe, on se heurte à deux obstacles majeurs: notre indiscipline, comparativement aux Asiatiques, et l’absence de masques.

Dr Alain Rouget

L’aéroport et le coronavirus

Versoix, 18 mars

À l’heure où toutes les personnes sont confinées à la maison, tous les commerces fermés, les spectacles annulés, de même que toutes les activités sportives et j’en passe, notre Conseil d’État interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et procède à un contrôle très strict aux frontières routières, pendant que notre aéroport débarque et embarque des dizaines de milliers de passagers tous les jours sans un contrôle strict. Soit notre Conseil d’État est incohérent, soit il ne veut tout simplement rien faire (C.Q.F.D.).

La situation est grave et je pense que nous avons le droit d’être informés sur cette situation très particulière.

Claude Genequand, ancien maire de Versoix

Référendum bafoué

Genthod, 16 mars

À plusieurs reprises, la «Tribune» a relaté les turbulences qui ont agité la commune de Genthod tant en ce qui concerne la conduite de son administration que les dégâts touchant aux droits de superficie et à l’avenir des habitations qui se trouvent au Creux-de-Genthod.

Sur ce dernier point, et sans entrer dans les détails d’une situation compliquée, un référendum a été lancé pour interdire à la Commune une dépense de près de 3'500'000 fr.

Ce référendum a été validé par l’État et accepté en votation populaire le 24 novembre 2019 à quelque 75% des votants.

Mais la Commune a procédé à des opérations sans en attendre le résultat et le Conseil municipal, sur proposition de la Mairie, a finalement décidé, à l’unanimité moins une voix PLR, de n’en pas tenir compte.

Il entend tout au contraire, avec l’aval du Service de surveillance des communes (SIC), faire de nouvelles propositions qui pourraient être soumises à leur tour au référendum. On croit rêver!

Même à l’échelon communal, cette affaire est grave. S’il est à juste titre admis qu’un organe législatif élu «aménage» une initiative ou un référendum pour les rendre applicables sans créer trop de problèmes collatéraux, les rejeter en bloc et sans appel à la poubelle est sans doute une première et un défi à la volonté populaire.

Michel Barde, Michel Dérobert, anciens conseillers municipaux

Chanson de Brel

Onex, 13 mars

À ceux qui sont pour durcir l’accès des couples au suicide assisté, écoutez la bouleversante chanson de Jacques Brel «Les vieux», qui se termine par «celui des deux qui reste se retrouve en enfer»

Peut-être changeront-ils d’avis. De toute façon, ne font appel à Exit que ceux à qui cette solution convient et qui pensent que l’on est en droit de choisir comment finir sa vie.

Josette Didier Renggli

