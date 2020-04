Les résidents des EMS privés de visites

Genève, 24 avril Les résidents d’EMS ne reçoivent plus de visites depuis le 16mars. Lundi, le Conseil d’État a prolongé ce confinement jusqu’au 8juin, ce qui fera trois mois au total.

C’est un choc immense. Les conseillers et conseillères d’État imaginent-ils les conséquences de cette décision pour nos aînés et leurs familles? Ont-ils perdu le sens de la mesure?

Notre maman réside dans un EMS. Elle vient de fêter ses 93 ans pendant le confinement.

Son mari, notre père, vient lui aussi de fêter ses 93 ans, sans pouvoir voir son épouse durant six semaines, alors qu’ils sont mariés depuis soixante-sept ans… Et cela devrait durer six semaines supplémentaires?

Au crépuscule de sa vie, chaque jour compte. Trois mois de séparation sont une éternité, avec la crainte que l’on ne se reverra plus.

Comment ne pas être révoltés face à cette décision? Comment est-il possible que ne soit pas pris en compte le rôle essentiel pour la santé physique et psychique de nos aînés que joue la famille? Celle-ci contribue au sens même de leur vie.

Nous avons la chance de pouvoir garder contact par vidéo, mais nous revendiquons le droit de visite à notre parent proche, car la présence réelle, même à distance, ne peut être remplacée par des artifices technologiques qui nous ont certes aidés à patienter, mais qui se vident petit à petit de leur sens.

Comment comprendre qu’en respectant des règles strictes, nous n’ayons pas le droit de visiter notre parent, alors que le personnel des EMS – dont nous saluons le travail admirable – travaille quotidiennement avec nos proches, tout en venant de l’extérieur?

Le gouvernement français a pris la décision de rouvrir les EMS sous des conditions réglementées depuis le 20 avril, afin que les résidents puissent à nouveau bénéficier des visites de leurs proches. En Suisse, l’interdiction des visites dans les EMS n’est pas prévue par l’ordonnance fédérale Covid-2. Cette même ordonnance prévoit par ailleurs que «sauf disposition contraire, les cantons demeurent compétents».

Aujourd’hui, nous, famille d’un aîné résident en EMS, demandons au Conseil d’État de revenir sur sa décision de prolonger jusqu’au 8 juin l’interdiction des visites des personnes résidentes en EMS à Genève. La fin de ce confinement devra être associée à des règles strictes permettant les visites des proches.

Anne-Marie Sjollema Marquet, Inge Sjollema Fuchs, Emilie Sjollema, Frederik Sjollema