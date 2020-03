Pas de ravitaillement sans légumes genevois!

Chère Genevoises, chers Genevois, en ces temps historiquement compliqués, l’Union Maraîchère de Genève, ses 31 producteurs et quelque 600 collaborateurs tiennent à vous remercier pour le soutien chaleureux et spontané de ces derniers jours. Nous sommes très sensibles à vos marques de sympathie et de reconnaissance. Nous aimerions également vous rassurer quant à notre capacité à approvisionner de façon constante vos commerces de proximité habituels. Nous travaillons avec la nature, qui elle n’est pas malade, et qui, aidée par la belle météo actuelle, nous fournit quotidiennement en produits sains et locaux.

Cela étant, nous aimerions également rappeler que les maraîchers genevois, et l’agriculture en général, sont présents quotidiennement depuis des décennies pour fournir des produits de qualité, de proximité et de saison. Les producteurs ont amélioré leurs techniques de production pour diminuer l’impact écologique, réduire au minimum l’utilisation de produits phytosanitaires et assurer des conditions de travail, tant salariales qu’ergonomiques, les meilleures possibles.

Cette crise met en évidence les limites de la mondialisation et l’importance de la production locale. Nous avons dû adapter depuis de nombreuses années nos cultures et nos coûts de production pour rester compétitifs et répondre à la concurrence étrangère et au tourisme d’achat. Le prix de nos produits n’a fait que diminuer alors que leur valeur n’a fait qu’augmenter.

La fermeture des frontières va augmenter la consommation dans les commerces genevois de près de 30%. Si nous pouvons y faire face aujourd’hui, il est indispensable que vous mainteniez ce soutien, chères Genevoises et chers Genevois, une fois la crise passée. Sans une vraie valorisation de nos produits et de ceux de l’agriculture genevoise et suisse en générale, la production de proximité va inexorablement disparaître. Je vous laisse juge de la réaction de la population et du chaos dans lequel nous serions plongés, au vu de la ruée dans les commerces ces derniers jours, si l’approvisionnement en légumes et autres produits agricoles ne pouvait être garanti lors de la prochaine crise.

Merci à tous nos clients, les grands distributeurs ainsi que les primeurs, transformateurs et petits détaillants, qui nous font confiance et soutiennent le locale depuis des années. Une pensée particulière à tous nos partenaires qui sont durement touchés par la fermeture des restaurants, cantines scolaires et autres annulations de grand événements. Et finalement merci à vous, chères Genevoises et chers Genevois, pour votre soutien. Nous comptons sur vous pour maintenir ce soutien une fois la crise passée et les temps paisibles revenus.

Respectez les consignes de nos autorités, soyez prudents et solidaires et faites confiance à vos maraîchers pour continuer à vous fournir des produits sains et de saison.