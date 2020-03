Psychose coronavirale: qui est responsable?

En Suisse, la psychose n’est pas loin, dans le nord de l’Italie, elle est solidement installée. Jamais une maladie dans l’histoire planétaire récente ne fut aussi ravageuse, psychologiquement au moins. Une double bataille est en cours: celle contre l’épidémie et la bataille de la communication. Les deux sont intrinsèquement liées.

Impossible d’espérer neutraliser le virus sans parvenir à s’imposer sur le front de la communication. Une information mal gérée peut entraîner des morts et/ou des pertes économiques monumentales. Car l’information conditionne les comportements humains.

Dans l’idéal, une bonne information doit se montrer la plus transparente, claire et précise possible. Elle doit ne rien cacher, ne rien exagérer, ne rien sous-estimer non plus. Elle nourrit une analyse lucide et dépassionnée permettant de prendre des mesures efficaces et cohérentes face au risque. Enfin, elle fournit un plan de route, apaise les craintes infondées en maintenant la population dans un esprit de saine vigilance. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. On assiste en vérité à un flottement général pour ne pas dire un chaos de l’information.

Avant toute chose, relevons que la nature même du Covid-19 rend la mission de communication «idéale» impossible. Tout concourt à la propagation d’une psychose depuis que le virus a entamé sa longue marche sur le marché aux animaux vivants de Wuhan où, suppose-t-on, il aurait été colporté par de forcément inquiétants pangolins ou chauve-souris. La suite n’est pas plus rassurante. Pékin a arrêté début janvier le premier lanceur d’alerte chinois, tué par le Covid-19 un mois plus tard. Dans la foulée, une armée de journalistes-propagandistes a été dépêchée dans l’épicentre viral pour rectifier la «rumeur». L’information originelle est entachée de suspicions. L’absence de vaccin, le fait que les scientifiques sont à ce stade incapables de déterminer l’ampleur des risques ajoutent à l’inquiétude. Nous vivons dans l’incertitude de notre sort. Et ce fait ouvre grand la porte aux fantasmes, aux peurs et à la désinformation.

Ces circonstances atténuantes étant posées, qui de l’OMS, des autorités fédérales et cantonales, des «réseaux sociaux» ou des médias traditionnels, tous co-acteurs dans cette crise, ne fait pas son travail? Là non plus, pas de réponse claire. Les réseaux sociaux constituent le cœur de la désinformation, mais ils ont aussi permis de diffuser les vidéos-vérités de lanceurs d’alerte chinois. L’OMS? Elle met statistiques et faits à jour et les communique intensément. Pour le reste, sa communication est celle des diplomates. La Confédération? En interdisant les rassemblements de plus 1000 personnes, elle a pris une mesure radicale, ultra-anxiogène et économiquement ravageuse, mais qui a le mérite d’être claire. Le canton? Il gère le contact direct et délicat notamment avec ceux qui organisent des événements avec moins de 1000 personnes. Message: faites votre évaluation, prenez vos responsabilités et surtout lavez-vous les mains.

La lotion hydroalcoolique, les masques? Réponse: n’en parlons pas puisqu’il y a pénurie, explique une voix officielle se plaignant, en revanche, que les médias en font trop. Ces derniers gèrent surtout, le mieux possible, l’incendie informationnel allumé par les dangers du virus et les mesures des autorités en tentant de satisfaire l’insatiable besoin du citoyen de connaître les faits et de comprendre pour mieux se protéger.