Pour que la jeunesse siège au Conseil national

Mes parents ont pris pour habitude à chaque votation ou élection de me répéter que la participation politique n’est, à leurs yeux, pas qu’un simple droit mais bel et bien un devoir. Il faut dire qu’ils reviennent de loin: ma famille maternelle a vécu sous la dictature franquiste en Espagne tandis que celle de mon père a subi la dictature fasciste de Mussolini. Ce passé familial, en plus d’être ancré en moi, a été décisif à l’heure de m’engager. Y a-t-il quelque chose de plus beau que de vouloir servir son pays, son canton ou sa commune? Je ne pense pas. Y a-t-il meilleur privilège que celui d’être appelé à voter sur des sujets multiples et variés à au moins trois reprises chaque année? Certainement pas.

Voilà pourquoi le système politique de notre pays, mélangé à mon historique familial, m’a motivé au point d’être candidat aux élections fédérales. La Suisse se doit de relever bien des défis. La tâche s’annonce rude et les solutions ne sont pas toujours évidentes. Il est aujourd’hui fondamental que la prochaine législature soit celle des projets fédérateurs plutôt que celle des idées creuses. La quasi-totalité des formations politiques ont intégré l’idée que l’écologie ne doit plus être monopolisée, mais qu’elle doit être un objet de consensus primordial, car il en va de la bonne santé de notre planète et donc de la bonne santé de tous les pays que celle-ci nourrit. La priorité sera d’étendre le consensus écologique à d’autres thèmes chers à toute formation politique qui se respecte, tels que la création d’une véritable politique familiale, une lutte contre la hausse des coûts de la santé, la défense de notre classe moyenne et la protection de nos accords bilatéraux avec l’Europe.

En tant que jeune homme de 22 ans, je suis fier d’être candidat à une élection pour la première fois de ma vie. La jeunesse de ce pays a compris qu’elle pouvait aujourd’hui être actrice des changements pour lesquels elle milite, plutôt que d’en être spectatrice. Cette jeunesse qui a parfois l’impression de ne pas être écoutée par les institutions veut aujourd’hui être un vecteur de changement et être représentée en conséquence. Le Grand Conseil de Genève compte 10% d’élus de moins de 30 ans. Et si, nous Genevois, envoyions un·e élu·e de cette tranche d’âge siéger à Berne pour représenter comme il se doit la Suisse qui a soif d’innovation? S’il est une chose que je n’oublie pas, c’est bien le fait que ma famille et moi-même devons tout ce que nous avons à la Suisse, ainsi qu’à Genève.

C’est parce que ce pays et ce canton ont mis à notre disposition ce dont nous avions besoin qu’aujourd’hui je suis candidat et m’engage à leur rendre l’intégralité des bienfaits qu’ils ont rendus possibles dans ma vie. Les mœurs ont évolué: les JDC présentent une liste paritaire, le PDC présente plus de candidates que de candidats. Ce n’est pas seulement la correcte représentation féminine qui montre l’évolution, mais également la jeunesse, le dynamisme, le talent et la soif d’engagements de ces candidates et candidats. En dehors du parti politique, il y a également une chose qui nous unira toujours: qu’importent les défis, nous sommes prêt·e·s.