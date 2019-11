La politique communale peu sexy

Aïre, 31 octobre La Commune de Vernier avait organisé le 3 septembre sa séance du Conseil municipal hors murs à Aïre – et non pas à la mairie comme d’habitude – comme elle l’a déjà fait dans d’autres quartiers de la commune afin de se rapprocher des citoyens. Une excellente initiative à relever. Hélas, le but n’a pas du tout été atteint! Nous n’étions qu’une petite vingtaine de citoyens seniors du quartier (pourtant une centaine de chaises à disposition!) à assister aux débats de ce Conseil municipal. Nous étions quatre amis, non engagés politiquement, curieux de voir si le déroulement de ce conseil pouvait attirer des citoyens lambda et particulièrement des jeunes, voire moins jeunes, à s’intéresser à la politique.

Certes, nous comprenons qu’un ordre du jour peut comporter des points à traiter un peu rébarbatifs, mais alors il faut les aménager. Nous avons assisté à des votes où les motions d’un conseiller municipal ont été quasi toutes rejetées, donnant l’impression de votes sanctions contre le personnage, plus que contre les idées elles-mêmes. En fait, tout cela a donné une mauvaise impression aux courageux citoyens qui ont consacré une soirée pour assister à des longs débats ennuyeux, sans dynamisme, style litanie, avec la récitation monotone des numéros des divers articles… Certes, ce problème doit être assez similaire dans certaines autres communes. Alors il y a un réel problème! Comment rendre plus sexy la politique communale, qui est un fondement de la démocratie de base?

Il doit y avoir moyen non pas de tout changer, des fondamentaux doivent être conservés, mais d’adapter une forme plus dynamique et attrayante… Daniel Rochat