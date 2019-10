Plafonnons les réserves des assurances

Nous venons de l’apprendre: en 2020, alors qu’en moyenne suisse, les coûts de la santé vont augmenter de 0,2%, cette hausse sera de 0,5% à Genève. Grâce aux progrès de la médecine et à une qualité des soins exemplaire, nous vivons en meilleure santé et plus longtemps, mais nous subissons également chaque année l’augmentation des coûts de la santé, qui se répercutent sur nos primes d’assurance maladie.

Aussi modeste que l’augmentation prévue pour 2020 puisse paraître, les Genevois devront s’acquitter de 483 fr. 10 par mois en moyenne pour leur assurance maladie de base contre une moyenne nationale de 374 fr. 40. Dans le domaine de la politique de la santé, il n’existe aucun remède miracle pour contenir la hausse des coûts et faire en sorte que la santé demeure accessible à tous. Ce n’est que la conjonction de différentes mesures complémentaires impliquant l’ensemble des acteurs du système qui pourrait avoir ces effets. S’il est probablement plus difficile d’agir à la racine du mal plutôt que sur ses symptômes, cela ne doit pas pour autant dispenser les autorités de veiller à ce que les assurés ne soient pas excessivement mis à contribution, et ce, si possible, en recherchant d’autres solutions que d’augmenter les subsides à la charge des contribuables.

D’une année à l’autre, il peut arriver que la hausse des primes s’avère plus importante que l’augmentation annoncée des coûts de la santé.

C’est ce qui s’est passé en 2018 dans notre canton. Selon un article paru dans la «Tribune de Genève» le 25 juillet dernier, l’augmentation des coûts avait été projetée à hauteur de 2,8%, alors que la hausse des primes a été de 4,6%. Finalement, la hausse des coûts n’a été que de 0,2% et le surplus payé en trop par les assurés a été versé dans les réserves des caisses d’assurance maladie. Le droit fédéral impose aux caisses de se doter de réserves minimales de manière à ce qu’elles soient solvables à 100%. Or, en 2018, les dix plus grandes caisses actives dans notre canton disposaient d’un taux de solvabilité allant de 118% à 270% et cumulaient ainsi à elles seules un excédent de réserves de 2,2 milliards de francs au niveau suisse.

Nos primes ne sont pas là pour gonfler les réserves des caisses. Il est légitime pour ces dernières de disposer de réserves pour pouvoir faire face à des imprévus, mais il ne se justifie pas d’en faire supporter le prix à une classe moyenne déjà très sollicitée sur le plan financier par les loyers, les impôts et les primes les plus élevés de notre pays. C’est pourquoi, tout en maintenant les planchers existants, il serait temps d’introduire des plafonds raisonnables à ces réserves, en fixant des montants maximaux au-delà desquels les caisses seraient tenues de restituer les primes que leurs assurés ont versées en trop. Ces dernières années, plusieurs résolutions du Grand Conseil ont été déposées en ce sens à l’Assemblée fédérale, hélas sans succès. En cas d’élection, je m’engage à empoigner ce dossier et à proposer des modifications législatives concrètes dans ce même but.