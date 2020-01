Les piétons et l’urgence climatique

Genève, 14 janvier

Des Genevois réclament des mesures de piétonnisation et la justice lausannoise reconnaît l’urgence climatique («Tribune» des 13 et 14 janvier). C’est quoi le rapport?

Le feu fait des ravages en Australie depuis trois mois. S’ajoutent des records de chaleur et de tempêtes, la fonte de la banquise et de nos glaciers, des inondations de villes, d’îles et de côtes de fleuves, le déclin des abeilles et d’autres animaux: difficile d’avoir exemples plus éloquents du réchauffement climatique.

Une des sources principales est le gaz d’échappement du trafic motorisé. En plus, la pollution de l’air est déjà la troisième cause de mortalité.

Des solutions sont pourtant à portée de main: abolir les déductions d’impôts pour frais de déplacement par véhicule motorisé, les allègements fiscaux pour véhicules d’entreprises et abolir aussi les déductions pour les entreprises pour leurs frais d’utilisation de véhicules; introduire des zones à trafic limité comme dans la plupart des grandes villes italiennes ou des «zones environnementales» comme dans plus de 50 villes allemandes, dans lesquelles les véhicules à diesel sont prohibés; remplacer les deux-roues à moteur combustible par ceux à moteur électrique comme dans la plupart des villes chinoises.

Pourquoi pas chez nous? Parce que la Suisse est trop petite? La Suède et la Norvège n’accepteront plus l’immatriculation des véhicules à moteur combustible à partir de 2030 pour l’une et 2025 pour l’autre.

Parce que Genève est une ville «autophile»? À Genève, la part des ménages qui ne possède pas ou plus de voiture progresse fortement, de 29% en 2000 à plus de 50% aujourd’hui.

La grande majorité des habitants urbains ne possède donc pas (ou plus) de voitures: Genève enregistre un taux de 0,37 par habitant (2015).

Qu’attendons-nous encore?

Dominik Erni