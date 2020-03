Piétonniser le centre-ville est une nécessité

Et si on arrêtait de jouer les Astérix butés «un seul village résiste encore…»? Genève est la dernière grande ville de Suisse (et d’Europe) sans centre-ville piéton. Pourtant, plus de 45% des ménages en ville de Genève n’ont pas de voiture, et les autres ne l’utilisent pas au quotidien, se déplaçant surtout à pied, en transports publics ou en deux-roues. Bordeaux, Paris, Zurich ou Bâle ont piétonnisé leur centre avec succès. Arrêtons-nous un instant sur notre voisine Carouge qui vient d’élargir son périmètre piéton, au grand dam des commerçant.e.s…, dont l’arcade ne donne pas sur une rue piétonne! Saviez-vous que celui qui protestait le plus à l’époque de la première piétonnisation carougeoise est désormais celui qui a la plus grande terrasse? Les râleurs et les râleuses sont aujourd’hui celles et ceux qui ont pignon sur le trafic.

Notre initiative est l’alternative promise au paquet ficelé «parking Clé-de-Rive contre mini zone piétonne», que nous avons combattu par référendum. Nous espérons également qu’elle essaimera dans les quartiers. Pâquis, Eaux-Vives et Jonction manquent cruellement d’espaces de respiration ; la pollution liée au transport individuel motorisé y est atmosphérique et sonore. Pacifier les quartiers en favorisant la mobilité douce est une question de santé publique.

À ceux qui brandiront leur grand-mère malade ou leur cousin plombier, nous répondons que nous ne souhaitons pas opposer les modes de déplacements ; mais libérer les routes des automobilistes qui n’ont rien à y faire permettra de fluidifier le trafic pour celles et ceux qui en ont vraiment besoin et nos transports publics pourront enfin fonctionner avec efficacité.

Vous avez dit compensation? Je vous retourne le compliment: entre l’ouverture du parking H-Cluse et celui de la gare CEVA des Eaux-Vives, plus de mille places ont été mises à disposition du public sans suppression de places en surface, en dépit de la loi sur la compensation.

De quoi largement compenser les 200 places qui disparaîtront du périmètre du centre-ville. D’autre part, les parkings alentour existants (St-Antoine, Rive, Mont-Blanc et cie) ont la place d’accueillir de nouvelles voitures: la Fondation des parkings confirme que la fréquentation des parkings souterrains ne fait que baisser ces dernières années.

Pour faire face à l’urgence climatique, végétaliser et arboriser le centre-ville est un premier pas essentiel qui permettra aux habitant.e.s de supporter les canicules des prochains étés. Pour le bien-être de toutes et tous, il est indispensable de verdir la Ville de Genève et de «dé-bétonner» l’espace public.

Commençons par permettre à nos concitoyen.ne.s de déambuler de Bel-Air à Rive et de la place du Bourg-de Four à la rue du Rhône sans se soucier des voitures.

Delphine Wuest, conseillère municipale, cheffe de groupe Les Verts