Pierre Maudet est devenu inaudible

Voilà qu’après des mois de silence radio, Pierre Maudet opère un come-back médiatique. Ce jeudi matin, on a pu l’entendre longuement sur les ondes de Radio Lac et de la RTS ainsi qu’à la télévision alémanique. L’événement qui commandait ce retour au front? Le conseiller d’État franchit ce samedi le cap des huit ans passés au gouvernement genevois ce qui lui donne droit, en cas de départ, à une rente à vie de 89 000 francs par an. Conscient que tous les médias n’oublieraient pas de rappeler ce fait, Pierre Maudet a estimé utile d’y apporter ses propres commentaires. Dont acte.

Qu’apprend-on de sa bouche? 1. Il ne démissionnera pas et entend assurer jusqu’au bout le mandat qui lui a été confié par le peuple genevois, soit jusqu’en 2023. 2. Il ne renoncera pas à cette rente le jour où il sera en mesure de la toucher même s’il comprend qu’elle puisse choquer parce qu’anachronique. 3. L’enquête judiciaire le visant pour acceptation d’un avantage n’a pas encore repris, à sa connaissance. Elle avait été gelée dans les faits depuis le début de l’année jusqu’à fin mai lorsque la demande de récusation des juges formulée par PM a été déboutée. 4. À plus long terme, il se voit très bien poursuivre sa carrière dans le secteur privé, une transition qui lui paraît naturelle.

Voilà pour ses intentions déclarées.

Pour le reste, ses commentaires sont «hallucinants», terme qu’il utilise pour décrire des façons de faire d’une partie de la presse. En reprenant la parole, Pierre Maudet a démontré, une fois encore, qu’il est le maître absolu de la rhétorique, expert du renversement de situation, as de l’autopromotion douce, champion de la dissimulation et de la mauvaise foi, pro de l’esquive avec mention attaque sournoise. En plus, il sait jouer les Calimero. Bref, le quadragénaire a donné à la radio télévisée l’un de ces formidables shows d’illusionnistes qu’il peaufine à chaque représentation.

Franchement, bravo à Pierre Maudet! Et quel gâchis, quelle perte pour le canton de le savoir relégué par des collègues peu charitables, sous le feu de médias méchants et injustes, dans ce microdépartement de la promotion économique. Bien que malmené, contraint aux carences, il y fait pourtant merveille à l’entendre et y bénéficie du soutien de tous les entrepreneurs de la région et d’au-delà. En plus les résultats de sa politique sont excellents. Il était bon qu’il le rappelle.

Tout individu sensé qui aurait débarqué de Mars ce jeudi matin et entendu Pierre Maudet à la radio, lui aurait sans doute confié siège administratif, fortune et mission d’exploration dans le cosmos tant le tribun excelle dans la vente de lui-même. Mais voilà. Personne, sinon ses plus fidèles et aveugles aficionados, n’est plus dupes. Le décalage entre discours et réalité est devenu tout simplement béant.

Rien de neuf finalement sous la canicule. Pierre Maudet vit dans le déni, l’illusion et le mensonge. Je n’ai rien fait de répréhensible, martèle-t-il toujours et encore en parlant de son voyage à Abu Dhabi. Possible. Mais n’a-t-il donc pas encore compris que ce sont ses stratagèmes, ses mensonges répétés, la zone grise dans laquelle il a opéré avec délectation, ses intrigues et manigances qui l’ont disqualifié? Il a trahi le peuple genevois qui lui avait toujours fait confiance. Comment ose-t-il aujourd’hui se plaindre d’être lâché et «trahi» à son tour. Comment lui, grand manipulateur devant le Jet d’eau, ose-t-il se poser, face micro, en victime de «l’instrumentalisation politique en périodes électorales»? Comment, lui qui a souillé la réputation de Genève, disqualifié les institutions par un comportement s’affirme aujourd’hui en garant de ces mêmes institutions.

C’est une vaste blague. Le Martien fraîchement débarqué se laisserait berner, pas les Genevois, ni les Suisses. Ils ont suivi bien malgré eux les lamentables tribulations du conseiller d’État qui s’est rendu hautement corruptible pour tenter de sauver sa peau. Alors puisque Monsieur Maudet a décidé de rester, décision qui lui appartient, qu’il fasse son travail, le moins mal possible. Mais de grâce, qu’il se taise. Avec ses déclarations captieuses, il double son tort d’un affront. Maudet est devenu inaudible.

(TDG)