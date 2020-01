PIB: une fin de règne qui s’éternise

Le feu dévore l’Australie depuis bientôt cinq mois: des vies humaines, des constructions, de l’infrastructure, la faune et la flore partent tous les jours en fumée qui recouvre de pollution l’autre partie de continent. Il n’y a pas besoin d’être très perspicace pour se rendre compte qu’il s’agit d’immenses pertes. Pertes certes, mais elle resteront que très peu perceptibles aux niveau des agrégats économiques. En effet, ni ce qui est détruit, ni ce qui est pollué n’affecte négativement les agrégats économiques classiques de type «produit national».

En effet, aussi longtemps que les constructions et les forêts ne sont ni engagées auprès des institutions de crédit, ni assurées, l’impact sur les agrégats reste minime. Il en va autrement de l’existence des premiers concernés. La catastrophe australienne – qui reste encore bien en deçà de celle de 1974 – n’est qu’un exemple. Les indicateurs économiques nécessitent d’être repensés ; nous ne voulons plus en rester à vivre les yeux rivés sur le taux de croissance.

Depuis que l’appareil des comptes nationaux a été mis en place, durant la Seconde Guerre, les spécialistes avertissent discrètement les utilisateurs de ses limites. Avec peu de succès. Le produit national a été pensé pour mesurer, comme son nom l’indique, la «production», et a été retenu parce qu’il permettait de montrer sous un jour positif les dépenses (les productions) d’armement. Non pas en tant que coût, mais comme produit. Et politiquement cela compte. Pendant les sept dernières décennies le PIB a dominé la scène économique, laquelle, entre temps, avait pris le politique en otage. Il aura fallu la crise financière et la prise de conscience du réchauffement climatique pour que la monoculture de la croissance soit quelque peu ébranlée, mais de loin pas terminée.

A la fin 2018, l’OCDE a publié un rapport intitulé «Au-delà du PIB» qui fait ressortir cinq constats. Le diagnostic principal: le problème est plus dans la monoculture du PIB qui nourrit la cécité et le déni, que dans le PIB lui-même. Il est urgent, second constant, de passer de cette monoculture à un «tableau de bord» synthétique de l’économie. Troisième constat, il y a un certain désarroi des experts de l’OCDE face aux 232 indicateurs retenus dans le cadre des Objectifs du Développement Durable de l’ONU. Ils sont trop nombreux et trop spécifiques (non-synthétiques) pour être utilisables dans le tableau de bord. Finalement le cinquième constat: il faut – notamment sur les questions de l’environnement – se départir d’unités monétaires, et utiliser des unités physiques.

Mais le document relève encore une chose: toute méthodologie est sous-tendue par des priorités, par un projet politique, or, aujourd’hui, les priorités peinent à émerger face à l’éventail des possibles. Tant qu’il n’y aura pas de consensus sur les priorités, le bon vieux PIB maintiendra sa suprématie et ce ne sont pas les feux de la brousse australienne qui vont y mettre fin. Par conséquent, nous continuerons, comme l’ivrogne qui cherche ses clés là où il y a de la lumière, et non pas où il les a égarées, à prendre des vessies pour des lanternes.