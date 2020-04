Pétrole: le pari de la Russie et de l'Arabie saoudite

L’éclatement de l’alliance de trois ans entre la Russie et l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) change la donne, tandis que la pandémie de Covid-19 pèse sur la demande. La guerre des prix qui en résulte entre la Russie et l’Arabie saoudite remet en question la position dominante des États-Unis sur ce marché. Pour la troisième fois seulement en trois décennies, la demande de pétrole se contracte. La pandémie de Covid-19 agit comme un catalyseur. Début mars, la Russie a abandonné ses engagements qui alignaient sa production sur celle de l’OPEP en augmentant son offre de 500 000 barils par jour (bpj). L’Arabie saoudite a immédiatement répondu en haussant sa production, déclenchant de facto une guerre des prix.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’offre excédentaire sur le marché pourrait atteindre 1 million de bpj d’ici la fin de l’année. Globalement, le surplus pourrait atteindre au moins 2 millions de bpj sur l’ensemble de 2020. Il s’agit peut-être d’une estimation conservatrice. À court terme, l’offre excédentaire en avril pourrait atteindre environ 6 ou 7 millions de bpj, car les stocks se reconstituent rapidement. Les manœuvres des deuxième et troisième producteurs mondiaux de pétrole ont divisé de plus de moitié les prix du pétrole brut depuis le début de l’année vers 23 USD environ le baril (Brent), valeur au 31 mars 2020.

Un tel contexte obligera les producteurs dont les coûts de production sont élevés à fermer temporairement leurs portes et rééquilibrera ainsi le marché. La Russie aurait accepté des pertes budgétaires à court terme suite à une chute de ses revenus pétroliers, afin de renforcer sa position sur le long terme en affaiblissant la domination des Etats-Unis sur le marché. Le seuil de rentabilité budgétaire russe est estimé à 40 dollars par baril. En revanche, l’Arabie saoudite a besoin du double de ce chiffre pour équilibrer son budget.

Cette guerre des prix augmente la pression sur les producteurs américains de pétrole de schiste à coûts élevés, qui ont fait du pays le premier producteur mondial depuis 2018. Malgré la saillie du président Trump sur Twitter («bon pour le consommateur, les prix du pétrole baissent»), les États-Unis tentent de persuader l’Arabie saoudite de réduire sa production. Ce conflit qui cristallise les intérêts des trois plus grands producteurs mondiaux n’est pas sans conséquence sur d’autres économies qui éprouveront de grandes difficultés avec les bas prix actuels. Des États comme le Nigeria, l’Iran, le Kazakhstan, le Venezuela et l’Algérie, par exemple, dépendent tous de la manne pétrolière pour faire tourner leurs économies, mais aussi les pays émergents, le Brésil et le Mexique en tête.

La menace qui pèse sur leurs revenus risque d’impacter à terme leurs marchés obligataires et leurs devises. La riposte monétaire et budgétaire à la pandémie du coronavirus devrait engendrer un redressement de l’activité économique et un rebond des marchés financiers dans les mois à venir, de même qu’une reprise de la demande de pétrole. Mais pour l’instant, le marché pétrolier cherche un équilibre entre deux inconnues: l’évolution de la demande à mesure que l’économie mondiale s’adapte à l’impact du coronavirus, et les dommages que la Russie et l’Arabie saoudite sont prêtes à s’infliger dans leur lutte. Dans l’intervalle, les prix du pétrole continueront à connaître une volatilité accrue. Sur un horizon de douze mois, nous prévoyons que le pétrole s’échangera autour de 40 dollars le baril.