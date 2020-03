Le pestiféré de l’un n’est pas forcément celui de l’autre

La Chine, désormais, se protège contre la contamination au coronavirus venue de l’étranger, alors que le nombre de nouveaux cas ralentit chaque jour sur son territoire. Pékin oblige aujourd’hui les voyageurs en provenance de pays à risque à s’isoler durant quatorze jours. Mardi, ma colocataire est revenue d’Italie, pays européen le plus touché par l’épidémie. À bord de son avion, un cas suspect a été décelé. Elle a dû être amenée à l’hôpital pour y passer la nuit en observation.

Après deux tests à l’acide nucléique qui se sont révélés négatifs, elle a été autorisée à rejoindre son appartement pour y être confinée. Notre appartement, que nous partageons. Craignant d’être confiné à mon tour, je me suis empressé de prendre un billet d’avion pour la Thaïlande – encore accessible, pour l’instant, aux voyageurs en provenance de Chine, sans être soumis à une quarantaine.

Depuis plus d’un mois, la vie à Pékin est rythmée par les restrictions imposées aux 21 millions de Pékinois. On pourrait croire que la capitale chinoise est devenue à son tour un foyer épidémiologique du coronavirus, mais il n’en est rien, et avec 417 cas recensés et 8 morts jusqu’ici, Pékin est plutôt épargnée, contrairement au Hubei, province d’où s’est propagée l’épidémie. Pourtant, le régime communiste cherche à tout prix à protéger sa vitrine politique en plaçant la capitale sous une quarantaine qui ne dit pas son nom.

Les contrôles d’identité et de température sont devenus légion, la ville est quadrillée, chaque personne fiévreuse ou douteuse doit être traquée, retrouvée et mise à l’isolement. Montrer son front ou son poignet est devenu un geste quotidien pour la population chinoise. En l’espace de quinze minutes, il m’est arrivé de me faire contrôler jusqu’à quatre fois. Devant un restaurant, avant d’entrer dans un supermarché…

Depuis plusieurs semaines, j’avais bon espoir d’un retour à la normale dans la capitale. Le coronavirus s’est déclenché pendant le réveillon du Nouvel-An lunaire, période qui voit la mégalopole retrouver calme et sérénité durant une dizaine de jours. Avec l’épidémie, elle a plongé dans la psychose et la peur. Depuis plus d’un mois Pékin ne vit plus, les Pékinois ne sortent plus. Beaucoup de petits commerces n’ont toujours pas rouvert, certains ont dû jeter l’éponge devant des clients introuvables. Surtout, des réglementations toujours plus strictes mettent au supplice les bars et autres restaurants: la capacité des salles doit être réduite de moitié, il ne doit pas y avoir plus de deux ou trois clients par table, celles-ci devant être séparées d’un mètre au minimum.

Pour casser la croûte en bande, aucune alternative n’est possible. Les dîners chez des particuliers sont désormais impensables, la plupart des immeubles où il faut montrer patte blanche n’acceptent plus les visiteurs extérieurs. Les lieux de vie sont réduits à néant dans une période déjà assez angoissante, et il devient quasi impossible de mener une vie sociale normale. Me voici donc contraint de prendre deux semaines de vacances forcées.