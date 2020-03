Les partis du centre doivent survivre

Comme tous les autres pays européens, l’Allemagne est actuellement confrontée à la troisième pire crise de la décennie. Cette fois-ci cependant, et c’est ce qu’on espère, les conséquences politiques de la crise pourraient être bien différentes. En Allemagne, la crise de l’euro et la crise des réfugiés ont érodé les partis du centre et renforcé les extrémités de l’échiquier politique. Alors que les deux grands partis que sont la CDU/CSU et le SPD raflaient encore 70% des voix au total il y a dix ans, ils remportent moins de 50% des suffrages aujourd’hui.

Mais dans cette crise du coronavirus, les partis du centre remontent soudainement dans les sondages, tandis que l’AfD perd de son influence, tout comme Die Linke et Die Grünen. En cette période d’angoisse, d’incertitude et de changement inconcevable, les Allemands sont en quête de sécurité. Ils se rassemblent derrière le gouvernement fédéral — et l’applaudissent pour la fermeté de sa réponse aux enjeux actuels. Interrogés dans le cadre d’un sondage, 90% des Allemands se sont dits favorables aux restrictions de sortie imposées ainsi qu’à la paralysie de la vie publique. Un tiers d’entre eux prônent même un renforcement des mesures.

Mais l’Allemagne n’en est qu’au début de cette crise. Les semaines, les mois et les années à venir seront décisifs. Les répercussions politiques resteront-elles maîtrisables ou ne feront-elles que renforcer à nouveau les populistes radicaux? C’est une question vitale pour l’Allemagne, mais également pour toute l’Europe. Les forces politiques modérées seront-elles encore considérées comme des gestionnaires avisés après la phase aiguë de la crise? Ou les recettes habituelles connaîtront-elles une renaissance au début de la réhabilitation psychique, économique et sociale du pays?

L’Allemagne dispose du plus grand nombre de lits en soins intensifs d’Europe. Alors pourquoi le pays n’ouvre-t-il pas ses hôpitaux aux autres pays européens, dans un acte de solidarité européenne? Certaines cliniques l’ont fait — et ont pris en charge des patients COVID-19 en provenance d’Italie et de France. De très beaux symboles, mais qui restent relativement rares. Comment est-il possible qu’en Italie, en France et en Espagne, des malades meurent par manque de traitement alors qu’il y a encore des lits disponibles en Allemagne? N’a-t-on pas le devoir moral d’organiser la répartition des patients en Europe? L’Europe ne risque-t-elle pas de s’éteindre si elle ne prend pas des mesures allant dans ce sens? Cependant, que diront les citoyens allemands si le pays ouvre ses hôpitaux — et finit par ne plus avoir aucun lit de disponible pour les patients allemands en situation d’urgence?

Les conséquences économiques de la crise font l’objet de questions similaires: alors que la lutte contre le virus bat son plein, personne ne s’inquiète encore des milliards d’euros d’aides que l’UE est actuellement en train de débloquer. Cependant, qu’en sera-t-il dans quelques mois? Que se passera-t-il si cette grave crise économique débouche sur une nouvelle crise de la dette dans la zone euro — une crise qui sera peut-être pire que celle de 2009? Que se passera-t-il si des États doivent à nouveau être sauvés de la faillite — et si les citoyens allemands touchés par le coronavirus doivent en plus soutenir d’autres États?

Cela pourrait à nouveau faire l’affaire des populistes et permettre au nationalisme de l’AfD de regagner en popularité auprès de nombreux Allemands. Un nationalisme qui pourrait également renaître dans d’autres pays européens — et diviser encore davantage le continent.

C’est pourquoi pour les partis modérés d’Allemagne, cette crise est une chance, mais également un danger. Ils doivent trouver un compromis avisé et raisonnable entre la solidarité européenne et les intérêts nationaux. Le nationalisme radical, tel qu’on l’a observé aux premiers jours de la crise, détruira l’Europe. Cependant, un altruisme et une solidarité européenne poussés à l’extrême sont également dangereux pour l’UE. Cela n’a rien à voir avec de la xénophobie ou de l’europhobie. C’est humain. Tous les gouvernements doivent en tenir compte. Les partis du centre doivent supporter et concilier ces contradictions: ils doivent prendre en considération les intérêts de leurs citoyens — tout en faisant preuve de solidarité envers les autres pays européens. Ce n’est qu’ainsi que la crise pourra vraiment profiter aux partis du centre et permettre à l’avenir le développement de nations fortes au sein d’une Europe forte.