Les panneaux féminisés divisent

Genève, 19 janvier Les Genevois ont appris que de nouveaux panneaux aux pictogrammes féminisés ont été introduits aux passages pour piétons en Ville de Genève. Madame la maire a expliqué que ces panneaux permettent de défendre la parité homme/femme, de lutter contre les stéréotypes, d’égayer nos rues et de questionner la place des femmes dans l’espace public.

Ne doit-on pas craindre que ces panneaux «genrés» ouvrent une boîte de Pandore et introduisent de l’exclusion? Comment représenter la diversité de la population? Consciente de cette impasse, Mme Salerno a précisé que ces panneaux sont appelés à évoluer. […] Pourtant, la valeur d’un panneau signalétique réside dans son aspect neutre et standard.

Si le bonhomme traditionnel du passage pour piétons est trop masculin, les autorités auraient pu songer à le remplacer par un pictogramme plus stylisé et neutre. Prendre l’option de féminiser le pictogramme est une mauvaise décision.

J’aimerais apporter ici un témoignage. Il y a deux ans, alors que j’étais à l’angle rue de la Fontaine et rue du Vieux-Collège, où se trouvait un panneau (déjà!) féminisé qui indique la fin d’une zone piétonne, j’ai été abordée par un touriste indien qui visitait Genève avec sa femme et son petit garçon. Perplexe et arrêté net devant ce panneau, cet Indien me demanda: «Is it not allowed for my wife and my son to go further on?» Non, ce n’est pas un sketch, même si la scène fut comique.

La réaction du touriste était logique, puisque ce panneau féminisé donne à penser que seuls les femmes et enfants ne sont pas autorisés à dépasser cette zone, puisque le féminin est toujours exclusif alors que le masculin est, lui, inclusif!

Pour éviter tout malentendu, les panneaux de signalisation sont soumis à une législation très stricte de la Confédération. Toutefois, il semble que les panneaux des passages pour piétons, au caractère informatif, échappent à cette jurisprudence. Il serait néanmoins intéressant qu’un juriste se penche sur la légalité de l’action de Mme Salerno. […]

Par ailleurs, ne pourrait-on pas attendre de la part de la maire de Genève qu’elle prenne ses décisions en consultant le parlement de sa commune et propose des mesures qui rassemblent les habitants? Or, les actions militantes de Mme Salerno divisent, séparent la population et favorisent le communautarisme.

Michèle Roullet, conseillère municipale PLR