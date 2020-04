La pandémie COVID-19 montre que nous devons réduire nos angles morts face au risque

Nous n'avons pas été en mesure de prévoir les détails exacts de la pandémie COVID-19, mais nous savons depuis des années que les risques de pandémie augmentent, et ont le potentiel de créer des perturbations majeures de l’économie mondiale. Alors pourquoi cette crise semble-t-elle être sortie de nulle part, et que faire pour mieux nous préparer aux risques à l'avenir?

Les individus identifient souvent les risques les plus facilement perceptibles, que ce soit en raison d'une exposition personnelle, de la couverture médiatique ou des deux. Les risques auxquels nous ne sommes pas directement exposés tendent à passer inaperçus. C'est ce que montrent les données de l'enquête Global Risks Perception Survey au sujet de la perception des risques mondiaux menée par le Forum Économique Mondial auprès d'environ 1 000 parties prenantes. Au cours de la dernière décennie, les maladies infectieuses ne se sont classées parmi les cinq premiers risques perçus qu'une seule fois, en 2015, dans le sillage direct de l'épidémie d'Ebola, alors qu'elles se hissaient au deuxième rang en termes d'impact.

Alors que l'enquête demande aux parties prenantes de réfléchir dans une perspective de dix ans, les maladies infectieuses ne figuraient plus parmi les principaux risques dès l'année suivante. En revanche, notre enquête a montré qu'à partir de 2016, les questions liées au climat ont commencé à dominer la perception des risques de nos répondants. Ce n'est pas une coïncidence si cette année a été la plus chaude jamais enregistrée. Il est dans la nature humaine de se sentir le plus menacé par ce qui semble le plus proche. Mais lorsqu'un risque s'éloigne de notre champ de vision collectif, il peut ne plus être pris en compte, et nous y sommes mal préparés lorsqu'il se manifeste. Que faire?

Avant tout, nous devrions être conscients de nos angles morts. Même si le réchauffement climatique suscite à juste titre une inquiétude accrue dans de nombreux pays ces dernières années, nous ne devons pas oublier que d'autres risques persistent. Et alors que l'attention du monde entier se porte désormais sur l'épidémie de COVID-19, la communauté internationale ne peut pas se permettre de cesser de se mobiliser pour des actions plus ambitieuses en matière de réchauffement climatique, de cybersécurité et de sécurité internationale.

La pandémie de coronavirus a déjà provoqué l’annulation d'importants sommets sur le climat, comme le Sommet mondial sur les océans au Japon (World Oceans Summit), et la difficile reprogrammation de la Convention sur la diversité biologique (Convention on Biological Diversity). S'il est vrai que nous devons tenir compte des nouveaux dangers et faire face à la pandémie, il est également important de continuer à mobiliser la communauté mondiale pour qu'elle fasse preuve d'une plus grande ambition en matière d'action climatique.

Dans le même temps, nous devrions prendre des mesures qui rendent les angles morts collectifs moins probables. Dans ce domaine, il est fondamental de disposer d'un cadre mondial solide et multipartite, dans lequel les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales travaillent de concert. En effet, ces différents acteurs ont des perspectives diverses et ils ont des points de contact distincts dans la société. S'assurer qu'une variété d'acteurs issus de toutes les régions et de tous les secteurs communique en permanence ouvre une plus grande possibilité que les risques les moins perceptibles par une partie restent pris en compte collectivement. Mais, soyons clairs, il est impossible de prévoir chaque risque potentiel et d'être constamment sur ses gardes.

Par conséquent, nous devrions nous positionner pour faire face aux risques qui se matérialisent. Ici aussi, un cadre multipartite est essentiel. Il suffit de regarder l'année 2009 pour comprendre l'importance d'un cadre multilatéral prêt à l'emploi pour faire progresser l'économie mondiale vers la reprise. Le G20, par exemple, en étant en mesure de réunir rapidement les gouvernements, a pu publier le Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée (Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth), qui a permis d'éviter une dépression mondiale.

À l'heure où le coronavirus domine notre attention, une solide approche multipartite - par le biais d'organisations internationales et d'initiatives mondiales - est cruciale pour renforcer la résilience et se préparer à ses conséquences économiques, politiques et sociales à venir. Mais ce qui est tout aussi important, c'est qu'elle est également cruciale pour nous assurer que nous sommes dans une position de résilience face aux risques qui ne figurent pas directement dans notre champ de vision.