L’OMC en état de mort cérébrale

Pas de tweet fracassant, aucun effet d’annonce. Mais tout le monde savait que cela risquait de mal finir. Ce mardi, l’ambassadeur chinois auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) portait une cravate noire, en signe de deuil. Le mort du jour? Il s’agit d’un géant dans la force de sa jeunesse qui portait tous les espoirs d’une mondialisation bien régulée lorsqu’il s’est installé voilà vingt-quatre ans dans les murs du GATT, devenu obsolète. Au petit matin de ce 10 décembre 2019, l’OMC a donc été retrouvée en état de mort cérébrale après un lent déclin. Donald Trump, trouvant le malade encore trop encombrant, a fini par tirer la prise.

Il goûtait peu au système de règlement des différends de l’organisation. Le président prétendait perdre quasi systématiquement, notamment contre la Chine, lorsqu’il était traîné devant cette instance internationale, injuste et abusive selon lui. Peu importe qu’il soit contredit par les statistiques montrant que les États-Unis ont gagné plus souvent qu’à leur tour contre leur grand rival: Pékin. Donald Trump aime régler les affaires à sa façon, en général par des taxes à l’importation ou autres sanctions qu’il décrète selon son humeur. Pas étonnant qu’il ait fini par passer à l’acte. Rien de violent ou bruyant. Il a usé de la méthode douce, montrant même une belle patience. Chaque fois que l’un des sept juges de l’organe d’appel démissionnait, il se refusait à le remplacer. Mardi matin, il ne restait plus qu’un seul juge. Or, il en faut trois au minimum pour que la «Cour» puisse rendre justice.

«Ce sera le retour à la loi de la jungle», avertit Roberto Azevêdo, le directeur général du paquebot établi au bord du lac. Si les États peuvent désormais impunément violer les règles du commerce international faute de tribunal, c’est dire qu’il n’y a plus de règles. Place donc aux batailles commerciales, au protectionnisme à tout crin, au repli sur ses frontières, au recul des échanges. Certains activistes anti-OMC, souvenez-vous des défilés musclés entre Genève et Seattle au milieu des années 90, s’en réjouiront peut-être, convaincus d’avoir obtenu gain de cause un quart de siècle plus tard. En vérité, le coup porté à l’OMC ne fera qu’agrandir encore le fossé nord-sud ainsi que la disproportion des forces entre, d’un côté, les géants de l’économie, et les PME de l’autre.

C’est encore plus vrai pour le commerce digital, ou e-commerce, qui progresse à haute vitesse. En un an, le shopping online a globalement augmenté de 22%. Le développement de ces marchés favorise plus que jamais la concentration des forces et des moyens. Amazon, Google, Alibaba et autres GAFA ont toutes les cartes en mains. Non seulement parce que ces sociétés détiennent de loin les plus grandes plateformes commerciales, étendues au monde entier, mais surtout parce qu’elles seules peuvent récolter massivement les données (le pétrole moderne) et les exploiter à un niveau industriel, comme l’explique Torbjorn Fredriksson, spécialiste de l’économie digitale à la CNUCED. Or, faute de règles scellées dans un accord international, les nouveaux géants ont le champ libre pour définir eux-mêmes des conditions du marché sur mesure. «The winner takes all», le vainqueur ramasse tout. L’adage américain n’a jamais été aussi vrai.

L’OMC et d’autres instances internationales ont entamé le travail pour tenter d’ordonner ce «no man’s land» juridique du commerce digital. Ainsi, le commerce en ligne dématérialisé (livres, musique, film, applications) bénéficie depuis vingt ans d’un moratoire sur toute forme de droit de douane. Un monde sans frontières qui déplaît souverainement aux États. Ils aimeraient taxer, ils vont taxer, mais comment? Qui doit payer et comment procéder pour imputer la production d’un skate conçu en Australie, imprimé en Suisse avec un matériau provenant des États-Unis?

Casse-tête chinois. Pour l’heure, la politique du laisser-faire paraissait seule viable. La «loi de la jungle» peut séduire pour un temps. Mais à terme, elle ne profitera qu’aux gros et met en péril le multilatéralisme qui reste le pire (et le plus compliqué) des systèmes à l’exception de tous les autres.