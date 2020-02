Non à la messe!

Anières, 2 février

La nouvelle diffusée depuis le 23 décembre, dans les différents médias de notre pays, annonçant la décision de la paroisse protestante de Saint-Pierre de confier les clés de notre temple à un représentant de l’Église catholique romaine, pour célébrer une messe à Saint-Pierre, a profondément blessé nombre de protestants de Genève et d’ailleurs, attachés au respect de la mémoire de ce lieu.

De plus, le témoignage du pasteur de la cathédrale Saint-Pierre, Emmanuel Fuchs, au téléjournal de 20h de ce 30 janvier, a ajouté à notre perplexité. Nombreuses sont les questions qui se posent à nous tous, protestants réformés. En vertu de quel événement et sous quelle influence l’Église protestante a-t-elle pris cette décision et pourquoi tant de précipitation?

Pourquoi les protestants genevois, membres de cette Église, n’ont-ils pas été consultés?

Ses autorités ont-elles oublié tout ce que notre cathédrale Saint-Pierre représente pour nous tous, protestants, sans compter tous nos frères et sœurs en la foi qui viennent chaque année visiter ce lieu où Jean Calvin a prêché la Réforme?

Devrons-nous vraiment subir la vision d’une montée en chaire d’un prêtre catholique romain, ainsi que la célébration de l’eucharistie?

Pourquoi avoir laissé Monseigneur Kurt Koch (évêque de Bâle) annoncer cette nouvelle au TJ du 23.12.19? N’était-ce pas de la responsabilité de l’un des pasteurs titulaires de la cathédrale de nous annoncer cet «événement»?

Questions subsidiaires: pourquoi l’Église catholique romaine ne fait-elle pas partie du COE (Conseil œcuménique des Églises)? Et à quand un culte réformé à Saint-Pierre de Rome? Pour tout ce qui précède, nous protestons très énergiquement contre cette malheureuse décision allant à l’encontre de tout ce qui a été prêché durant plus de cinq siècles dans le temple de Saint-Pierre, non sans oublier les libertés religieuses gagnées au prix du sang versé par nos ancêtres!

Messe à Saint-Pierre: non! Cérémonie interreligieuse: oui!

Michel et Magali Pradervand