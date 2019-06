«Non-information» et écologie des médias

Les années 2017 et 2018 ont été marquées par l’irruption de notions telles que la post-vérité ou les fake news. Depuis lors, selon certains experts en communication, l’émotion dominerait sur les analyses factuelles ou rationnelles. La notion de «misinformation» s’est également répandue… Une étude du MIT (Massachusetts Institute of Technology) de 2018 montre que le mensonge se diffuse plus loin, plus vite, plus profondément et plus largement que la vérité; la vérité met six fois plus de temps que le mensonge pour atteindre 1500 personnes!

Pourtant existe un autre phénomène important. Ce phénomène est celui de la non-information, ou encore d’un «angle mort» informationnel: certains sujets importants sont occultés alors qu’une diffusion massive d’informations prévaut. Un exemple d’angle mort informationnel est observable lorsqu’une information ne circule pas, et, par exemple, ne traverse pas la frontière médiatique, comme saisie du syndrome du nuage de Tchernobyl! Paraphrasant Pascal, on résumerait le phénomène par la formule «information en deçà de la frontière, angle mort informationnel au-delà».

La thématique de la présente chronique nous a été inspirée par une observation: la réforme de la fiscalité des entreprises liée au financement de l’AVS (RFFA) a été acceptée par les Suisses le 19 mai 2019. Or, dans le contexte des «gilets jaunes», où s’est notamment posée la question de l’intérêt de référendum d’initiative citoyenne en France, on aurait pu penser que cette information allait alimenter (un peu) les débats dans les médias français. Car ce qui était intéressant, c’était l’acceptation de contraintes par la population pour préserver l’économie suisse. Eh bien non: cette information est restée dans un angle mort. Seule la votation suisse sur les armes a fait l’objet d’une discrète diffusion en France… Bien sûr, il resterait ici à étudier les phénomènes de ce type et à démontrer, scientifiquement, l’existence de cet angle mort informationnel pour nombre de sujets significatifs et utiles au débat démocratique.

En effet, certains fondamentaux du travail journalistique, indissociables de la démocratie, ont été affirmés dès le XVIe siècle par des auteurs tels que John Milton – «Par-dessus toutes les autres libertés, donnez-moi celle de connaître, de m’exprimer et de discuter librement» – ou encore développés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme.»

Or, malgré les moyens technologiques dont nous disposons, il est probable que des angles morts informationnels se manifestent sur des sujets importants. Au-delà de l’engouement pour les thématiques telles que les fake news, par exemple, il est judicieux d’examiner aussi cette question de l’angle mort informationnel, qui rejoint les thématiques de la nécessaire pluralité et diversité de la presse. Bâtir une analyse de l’écologie des médias, et, plus largement, une écologie de l’information est indispensable. Tâche difficile, car si la pollution industrielle est souvent visible, la pollution informationnelle innerve nos cerveaux mais est invisible pour nos yeux… L’absence même d’information est une redoutable pollution, invisible, par définition! Raison de plus pour développer des recherches autour de l’écologie des médias pour évaluer, mesurer, repérer les pollutions informationnelles visibles ou invisibles… (TDG)