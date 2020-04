La nature crie au secours

Genève, 25 mars

Beaucoup d’entre nous comprennent mal pourquoi et comment le Covid-19 décime peu à peu l’ensemble des habitants de notre planète d’un bout à l’autre du globe. Ce fléau donne lieu à des raisonnements qui se voudraient des explications, diverses.

Permettez-moi de vous faire part de ma réflexion, qui vaut ce qu’elle vaut quoique je ne doute pas qu’elle ait sa part de vérité dans l’attente d’explications plus scientifiques que celles que nous recevons.

À mon sens, ce malheur est dû à l’impossibilité de la Terre de supporter le comportement que les hommes lui font subir. […]

Plus le temps avance plus l’homme empoisonne, sous forme d’engrais et d’autres fertilisants, la terre et ses richesses: les champs, les forêts, la flore, les animaux, les insectes, les arbres, les rivières, les lacs, l’air en sont infectés à coups de multiples produits qui contaminent et tuent ainsi peu à peu ses habitants.

D’autre part, l’homme casse la roche, creuse les mers, vole l’ensemble des biens cachés de la terre: pétrole, gaz, or, argent, diamants, cobalt et autres minerais qui constituent les richesses qui la composent.

En supplément, il vide les mers de ses poissons pour les remplir de plastiques, de détritus, de déchets, de surplus d’armes, de navires atomiques et pourris. Il remplit l’atmosphère de CO2, de gaz divers, au point de changer le rythme des saisons, et il encombre le ciel d’objets volants qui tournent au risque de retomber sur terre.

Il maltraite des millions de pauvres gens pris dans des guerres qui ne les concernent pas en les entassant sous des tentes, en les laissant croupir, affamés et malades, en déversant sur eux des bombes pour détruire, tuer sans pitié des gens confinés. […]

Dès lors, je me permets de poser une question: ne pensez-vous pas que la Terre se défend de ce qu’on lui fait subir en nous imposant ce virus?

Moi, j’affirme que ce qui nous arrive n’est pas une punition infligée par un dieu ou un diable, mais simplement un cri de la nature qui nous avertit qu’elle arrive au bout de ses possibilités, que la coupe est pleine et que les conséquences peuvent et pourront être terribles pour l’homme.

Oui, à travers le Covid-19, nature et Terre nous avertissent qu’en poursuivant sa route de ce pas, l’homme court à sa perte.

Saurons-nous les entendre à temps?

Chris Blaser