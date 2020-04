Genève, 29 mars

Inimaginable il y a encore un mois, la situation est mondialement historique et préoccupante. Nous nous étions habitués à vivre dans un monde infini qui n’était qu’un véhicule pour gagner sa vie, avoir une situation. Covid-19 change la donne et bouscule nos valeurs.

Les États, la Suisse vont dépenser des milliards pour la relance. Des milliards pour sauver quoi? Une économie mondialisée fonctionnant pour elle-même, qui ne tient plus compte de la planète et de ses habitants et dont le but premier est d’enrichir quelques individus.

Les milliards sont nécessaires pour sauvegarder des économies réelles, locales ou durables. Des milliards pour que les gens mangent, se fassent soigner, que les élèves suivent l’école, pour des prestations publiques.

Des pays du monde et leurs populations paient pour la richesse de quelques individus.

Des travailleurs suisses paient pour cette économie: salaires de misère, flexibilité à outrance, stress, pressions professionnelles. [...] Le peuple suisse a payé pour sauver les banques. Il a, sous la menace des pertes d’emplois, voté des cadeaux fiscaux énormes aux entreprises suisses pour garder des multinationales sur notre territoire. Ces cadeaux entraînent l’affaiblissement de tout le service public. Le refus de soutenir les tâches essentielles en refusant les postes de travail inscrits au budget2020 à Genève est déjà un exemple clair.

Il est temps de demander des changements post-crise sanitaire comme, par exemple, que les entreprises versent non seulement 17,1%, mais bien 80% de leurs bénéfices en impôts pour le redéploiement de structures publiques solides, l’instauration d’un revenu universel de base, un choix des activités économiques et financières, une agriculture à mesure humaine.

Nous avons un autre monde à imaginer, à imposer à ceux qui semblaient «tout savoir, car ils avaient le pouvoir de l’argent». Il s’agit de coconstruire (citoyens, politique, économie), maintenant le futur que notre planète mérite, que nous méritons, si nous voulons encore pouvoir y vivre.

Si nous ne le faisons pas maintenant, je doute que nous ayons une autre opportunité plus tard.

Lydia Schneider Hausser, ancienne députée socialiste