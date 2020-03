Des milliards jusqu'à plus soif

Aux dernières nouvelles (28 février), les réserves de change de la Banque nationale suisse s’élèvent à 821,4milliards de francs. Leur principale contrepartie, au passif du bilan, est représentée par les dépôts des banques (leurs «avoirs en compte de virement»), qui ont peu varié depuis le début de l’année, et dans une moindre mesure par les avoirs d’autres institutions – Centrale de compensation AVS, SIX-clearing, Suva, grandes caisses de pension, assurances, etc. – autorisées à déposer leurs liquidités auprès de la BNS.

Ces avoirs-là ont augmenté de presque 10 milliards (+11%) depuis le 3 janvier (ce qui, soit noté au passage, en dit long sur la frilosité de ces institutions, plus enclines à thésauriser qu’à placer leurs encaisses excédentaires).

Défense du franc oblige, lesdits avoirs bancaires et non bancaires sont frappés d’intérêts négatifs au-dessus d’un certain seuil, au taux de 0,75% depuis 2015. La mesure, classée instrument de politique monétaire, se trouve opinément contribuer au résultat d’exploitation de la Banque nationale suisse, dans une mesure qui n’est pas négligeable. On peut en effet l’estimer, en se fondant sur ce qu’elle rapportait en 2018 * (2,05 milliards par an sur un total de comptes de virement de l’ordre de 520 milliards, soit environ 0,4%), à quelque 2,4 milliards aujourd’hui (0,4% de 590 milliards).

C’est nettement moins que le produit des dividendes (3,4 milliards) et intérêts (9,6 milliards) tirés des placements en actions et titres à revenu fixe, mais ce n’est pas rien, et cela correspond à peu près à ce que, par ailleurs, il a été convenu entre la BNS et le Département fédéral des finances de distribuer à la Confédération et aux cantons lors des années «ordinairement» bonnes (les 4 milliards annoncés pour cette année et peut-être la suivante font figure d’exception).

Les résultats de la BNS peuvent certes varier fortement d’un exercice à l’autre. Replis boursiers et variations de change provoquent à l’occasion des pertes (23 milliards en 2015, 15 en 2018) tout aussi impressionnantes que les gains (25 milliards en 2016, 55 en 2017, 49 en 2019).

Mais au cumul et à moins de revers aussi imprévisibles qu’improbables, la montagne de réserves non distribuées va continuer de grandir.

D’où les appels qui se multiplient, en faveur de versements à l’AVS, d’allocations aux assurés des caisses maladie, ou encore de la création d’un fonds souverain. L’objection fondamentale soulevée par les opposants à de telles largesses est triple.

Primo, la BNS n’est pas une pompe à phynance, mais une banque centrale en charge de la stabilité monétaire et de rien d’autre.

Secundo, la richesse créée par elle n’est pas une richesse réelle, car elle ne correspond à aucune augmentation de production.

Tertio, il lui faudra peut-être un beau jour, fût-il éloigné, inverser la vapeur et contrecarrer la dépréciation du franc; ses réserves fondront alors comme neige au soleil.

Murmures et sourires dans la galerie: vous croyez sérieusement que le franc puisse s’effondrer? Bien sûr que non. Et si les bénéfices de la Banque nationale ne sont pas identiques à ceux d’une entreprise ordinaire, ils n’en reflètent pas moins la performance de l’économie suisse dans son ensemble, que saluent les investisseurs du monde entier à travers leur préférence marquée pour ce franc qu’ils poussent tellement et depuis si longtemps vers le haut.

Alors, ne boudons pas notre plaisir et récoltons le fruit que nous avons mérité!

* Dernière année pour laquelle on dispose du rapport de gestion complet de la BNS