Un merveilleux outil de lutte contre la solitude

L’isolement est propice à la parole. Ne pas y voir une contradiction, mais une réaction somme toute logique. Nous n’avons jamais eu autant besoin de communiquer qu’en cette période de confinement volontaire. Une envie de rassurer et de se rassurer. Une volonté de ne pas trop perdre le fil de notre réalité.

Or, heureusement pour nous, nous vivons au XXIe siècle, à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux tout-puissants. Parfois pointés du doigt au coeur de la tempête coronavirus – comme vecteurs de fake news ou pour leur caractère anxiogène – ils n’en restent pas moins de merveilleux outils de communication.

Combinés à nos capacités d’adaptation, il ne se passe pas un jour sans que les réseaux sociaux ne deviennent le réceptacle de nouvelles initiatives à même de créer du lien. En ligne, les messages et les idées pullulent. Vos enfants n’ont plus école? Organisez une récréation virtuelle! Vous aimez danser? Des DJ vous font bouger depuis votre salon. Le repas de famille du dimanche vous manque? Il n’est interdit de le partager, par écrans interposés. Bien sûr, il y a aussi ceux que la technologie effraie, qui peuvent se sentir laisser pour compte. Mais il suffit parfois d’une simple création de compte ou d’un basique url pour se sentir connecté.

En ligne, les gens partagent leur quotidien. Tout le monde ne veut pas prendre la parole, mais c'est aussi en se plongeant dans la vie des autres, qu’on comprend qu’on est moins seul. Et si dans la galaxie en constante expansion des réseaux sociaux, il n’y a non plus de solution parfaite, ils restent, à ce jour, une des meilleures armes à notre disposition pour lutter contre la solitude.