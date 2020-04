Menace contre la vie des Cubains

Genève, 15 avril

L’acharnement du gouvernement des États-Unis contre Cuba semble n’avoir aucune limite. Dernier épisode en date, la prohibition faite aux entreprises états-uniennes de vendre des respirateurs pulmonaires à Cuba dans le cadre de sa lutte contre le Covid-19.

Certaines entreprises fournissant ce matériel ont récemment informé le Ministère de la santé publique cubain de l’arrêt de toutes relations commerciales avec l’île. […] Ces entreprises ont fait savoir qu’elles étaient maintenant tenues d’appliquer les directives émanant des lois et dispositions établies par le gouvernement des États-Unis interdisant tout commerce avec Cuba. Ce nouveau durcissement intervient à un moment où les appels à la levée des sanctions unilatérales, mettant en grave danger les peuples dans cette période de crise sanitaire, sont toujours plus nombreux. Le gouvernement des États-Unis montre qu’il n’en a cure et que son objectif principal reste le même depuis soixante ans: mettre Cuba à genoux et punir son peuple d’avoir choisi de s’émanciper de sa domination. On comprend que Cuba soit un «mauvais exemple» que les États-Unis souhaitent voir disparaître de la région. En effet, sur le plan interne, le gouvernement cubain a maintenu l’accès à la santé et à l’éducation pour l’ensemble de sa population au centre de ses préoccupations. […]

Sur le plan externe, Cuba n’exporte que la solidarité et ne représente une menace pour personne. Les brigades médicales cubaines sont toujours les premières à répondre présent face aux urgences humanitaires, hier en Haïti suite au tremblement de terre ou pour lutter contre Ebola en Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui, les professionnels de la santé cubains sont présents dans 59 pays et apportent leur grand savoir-faire dans la lutte contre le Covid-19.

Sur le plan diplomatique, Cuba mérite donc d’être traité comme un pays dont la souveraineté et reconnue et que cessent les agressions constantes des États-Unis à son encontre.

Sur le plan Suisse, l’ONG médicale MediCuba (www.medicuba.ch) dénonçait récemment la décision de PostFinance de suspendre ses transactions financières vers Cuba et expliquait que cette décision compliquerait ses activités consistant à atténuer les effets du blocus sur le système de santé cubain. Une honte au moment où Cuba donne une nouvelle leçon de solidarité au monde!

Tony Mainolfi