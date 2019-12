Vive le marché de Noël aux Bastions

Genève, 22 décembre

Il y a un an, les autorités ont décidé d’implanter un marché de Noël dans le parc des Bastions. Salué comme une très belle réussite, ce marché a été reconduit cette année, encore plus beau et plus fréquenté que la première année!

La distribution de ces petits chalets, l’éclairage superbe, les braseros si chaleureux, les espaces abrités avec tables et bancs, le sol recouvert de plancher pour protéger l’herbe et éviter de patauger dans les flaques, tout a été parfaitement pensé. Déjà trois fois que nous y sommes descendus, et nous allons y retourner!

Pourquoi donc faut-il que l’éventualité d’un déménagement de ce merveilleux marché, si bien placé et accessible par les transports publics, soit envisagée pour l’année prochaine? J’ai entendu aujourd’hui à la radio le prétexte saugrenu que c’est une question de place, le succès du marché actuel demandant une extension de surface!

Parce que le parc des Bastions n’est pas assez grand? L’allée latérale devant Uni Bastions ne suffirait pas à réaliser une rangée de plus de chalets? Pour le déplacer où: aux Vernets? Totalement excentré, peu desservi par les TPG, et où se trouve un espace plus grand que les Bastions pour installer toute cette infrastructure?

Entre les «Hâtons-nous de ne rien faire en attendant de voir» et un «Changeons vite les choses qui vont bien», on peut vraiment douter du sens du discernement de nos autorités…

Joyeux Noël et profitez de ce marché, on ne sait jamais…

Pascal Boegli