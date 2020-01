Manifestation contre la 5G

Genève, 20 janvier Le débat autour du déploiement de la 5G en Suisse soulève des questions de santé publique et d’écologie. Alors que la lutte contre la crise climatique mondiale doit être la priorité, les conséquences environnementales de la croissance numérique sont insuffisamment prises en compte.

Les déclarations des dirigeants politiques et économiques sont contradictoires: d’un côté, le développement de l’économie digitale relèverait de l’évolution incontournable de notre société; de l’autre, les déclarations fusent en faveur de la protection des ressources et de la biodiversité.

Ce double discours n’est plus crédible. Nous avons un problème avec la voracité des nouvelles technologies en termes de matières premières et d’énergie.

Jusqu’à présent, les médias se sont concentrés sur les potentielles répercussions des ondes sur la santé de la population. Or, d’autres conséquences néfastes sont imputées à la 5G: pollution due à l’extraction des matières premières (plus de 40 métaux dans un smartphone), augmentation massive des besoins énergétiques, montagnes de déchets non recyclés et polluants provoqués par l’obsolescence programmée de deux milliards de téléphones portables dans les années à venir, risques pour les individus et les collectivités engendrés par l’utilisation massive des données, accroissement de la consommation et des addictions dues aux écrans.

Cette technologie est supposée être propre, car invisible. En réalité, la numérisation n’est ni indolore ni invisible. Elle pose de graves problèmes écologiques, dénoncés depuis plusieurs années par des associations de médecins et de nombreux mouvements issus de la société civile.

La fascination exercée par les nouvelles technologies, alimentée par des appétits économiques et financiers sans limites, favorise le sentiment d’impuissance de la population face à l’accroissement du numérique. Cette révolution sera omniprésente et impactera notre vie quotidienne.

La 5G, développée sans discernement ni esprit critique, vient alourdir gravement le bilan de santé plus que préoccupant de notre planète. Ce samedi 25 janvier à 14h à la place des Nations, Genève accueillera une manifestation nationale contre le développement de la 5G en Suisse. À nous, citoyennes et citoyens, de réagir et de poser des limites!