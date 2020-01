Pour des logements à Cointrin

Genève, 24 janvier

Le droit au logement est inscrit dans la Constitution suisse. Bien plus qu’un simple droit, c’est une nécessité vitale qui devrait nous rendre plus solidaires à Genève, canton suisse le plus touché par la pénurie de logements.

Plus de 8500 demandes en souffrance à l’État, d’interminables files d’attente dès qu’un appartement se libère, des Genevois forcés de s’exiler ailleurs, des routes surchargées, une demande 10 fois supérieure à l’offre… Que nous faut-il de plus pour agir?

S’opposer aux logements abordables, dans un secteur déjà urbanisé, comme c’est le cas à Cointrin, est un non-sens absolu et un déni de la réalité.

Pour cette raison, le Groupement des coopératives d’habitation genevoises soutient clairement ce déclassement. Trop de bruit? Eh bien, continuons à nous mobiliser pour poursuivre la diminution des nuisances sonores. Luttons contre le bruit, mais ne luttons pas contre le logement. À l’heure des fake news érigées en système, posons-nous la question de savoir à qui une désinformation orchestrée profite; certainement pas aux citoyens genevois.

Construisons ensemble la ville de demain: plus verte, plus calme, plus sociale et inclusive, plus accessible à la classe moyenne et aux familles.

Agissons maintenant plutôt que subir demain. Élevons la voix lors des concertations publiques avant l’élaboration des plans de quartier. Mais n’oublions pas l’essentiel: nos enfants, nos amis, nos collègues ont besoin de logements.