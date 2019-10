Les Verts et Céline, stars de campagne

Alors, ennuyeuse la campagne des élections fédérales 2019? Il n’y a guère que les candidats qui ont l’impression que le moment est intense, poignant. Bravo à elles toutes et à eux tous pour leur engagement. Pourtant, oui, la campagne est morne. Mais rassurez-vous, c’est normal; c’est même sain, car inhérent au consensus qui fonde notre démocratie directe.

Ainsi, l’excitation de la «course de l’automne au Palais fédéral» tiendra le plus souvent à la frasque d’un politicien, UDC de préférence. On se souvient en 2015 de la vidéo un peu déjantée de Christoph Blocher au bord de sa piscine, dans laquelle il finit par se jeter. Un rien fait des vagues en notre plat pays politique. Cette année, avec un Blocher en retrait et un président Rösti tout en creux, c’est Céline Amaudruz, avec l’aide de Claude-Inga Barbey, qui a pourvu à l’animation en Suisse romande. La première n’a pas du tout aimé le pastiche de sa vidéo de campagne réalisé par la comédienne Claude-Inga Barbey, effrontément moqueuse. Atteinte à la vie privée, attaques sur le physique, la candidate genevoise s’est publiquement émue de tant de bassesses.

Second fait saillant, la campagne Google ads (publicité par mot-clé de Google) menée par le PDC Suisse, d’une audace peu coutumière. Il a acheté pour une bouchée de pain les noms des candidats rivaux comme mots-clés Google. Exemple: en tapant le nom de la fringante Lisa Mazzone, on finit par tomber sur la vidéo de Gerold Pfister, président du PDC suisse, qui explique pourquoi son parti lave plus vert. Astucieux mais peu catholique, de l’avis même de nombreux PDC «choqués» par la méthode. Voilà pour le côté «fun et paillettes».

Sur le fond, exit l’Europe, qui a fait la force de tant de campagnes. L’immigration massive? Même l’UDC ne s’acharne plus sur le sujet alors que les centres d’accueil pour requérants d’asile ferment faute de candidats. Restent les grands feuilletons de notre époque: l’explosion des coûts de la santé et une prévoyance sociale en perdition. Important, passionnant sur le fond, mais difficile à vendre en quatre clics. Pas de quoi doper le taux de participation.

Mais c’est évidemment ignorer les deux sujets omniprésents, voire envahissants, de cet automne 2019: l’égalité des sexes et la lutte contre le réchauffement climatique. Deux thématiques qui ont mûri dans la rue et pris une force insoupçonnable. À part Les Verts et les Vert’libéraux, les partis n’étaient pas préparés au tsunami écologiste. On a donc assisté ces derniers mois à une vaste opération de récupération du thème environnemental de l’extrême gauche à l’extrémité de la droite, chacun tentant de fournir la preuve de son engagement «naturel» pour la planète. Les contorsions furent spectaculaires. Les retournements aussi. Même une partie de l’UDC a décidé de parler vert, l’autre préférant s’en tenir à une ligne anti-écologiste qui, pensent-ils, drainera davantage de voix. Chez les Verts et les Vert’libéraux, champions de tous les sondages, on joue la partition du «préférez l’original à la copie», du velours! Les socialistes sont plus à la peine, le PLR est déchiré tandis que le PDC tente l’impossible synthèse gauche-droite.

S’il y a une telle débauche d’énergie sur le sujet, c’est parce que l’enjeu est électoralement énorme. Les partis voient dans le mouvement climat la rare opportunité de gagner de nouveaux électeurs et de renverser les majorités. Car ceux qui se mobilisent dans la rue sont jeunes et à près de 75% ne votent pas. Il y a là un vivier électoral grouillant. Pour les partis, le défi consiste à transformer l’engagement de centaines de milliers de manifestants chauffés à blanc par l’urgence climatique en un engagement politique au bénéfice de leur parti et candidats. Si, à ce jeu, le PLR et l’UDC devaient perdre la majorité au Conseil national et que les Verts passent devant le PDC avec dès lors un siège au Conseil fédéral en point de mire, le changement serait spectaculaire, à l’aune de la Suisse.

Donc, jeunes ou seniors, si vous voulez que les choses bougent… ou non, c’est le moment où jamais de voter. En vérité, cette élection est palpitante.