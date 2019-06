La Genferei ou la vertu des malheurs

Ah les genevoiseries! Quelle jubilation de moquer les petites et grandes affaires du bout du lac depuis n’importe quel autre coin du pays. Mercredi soir, encore, les journalistes genevois auront eu pléthore de candidatures à la nomination de la Genferei de l’année. 2018 fut excessivement riche, confirmant l’une des caractéristiques de la Genferei: la répétition.

Affaire Maudet, notes de frais des conseillers administratifs de la Ville, vote contradictoire au Grand Conseil sur deux projets de soutien à la CPEG, Remy Pagani pour l’ensemble de son œuvre cette année, dysfonctionnements à la direction de Genève Aéroport, absence de toilettes dans le Léman Express, machinerie oubliée dans la rénovation du Grand Théâtre, voyages d’une ex-chancelière, bisbilles qui feront craindre le pire au Service des votations, policiers coquins, piste cyclable tracée sur un paillasson: n’en jetez plus, la cour est pleine!

Dit comme ça, évidemment, cela fait beaucoup. Et encore, on ne cite pas toutes les péripéties de la vie du canton. Car dans cette République, les affaires sortent. Et chaque rapport de la Cour des comptes sonne comme l’hallali. Car ici, cette Cour qui met la plume de ses rapports dans les plaies de la République fonctionne avec des juges qui ont des compétences juridiques ou économiques, et qui sont élus par le peuple. Toutes les Cours des comptes cantonales ne peuvent pas en dire autant. Et beaucoup ne produisent pas autant de rapports explosifs durant leur exercice annuel.

Des journalistes aussi bosseurs qu’ailleurs, mais sans doute plus moqueurs à Genève (ils ont inventé en 2012 le Prix Genferei, remis depuis chaque année), s’emparent des affaires du canton, pour les révéler et pour en rire aussitôt, lors de la remise de la Feuille d’or du marronnier fou de la Treille! Liberté et autodérision, deux vertus genevoises?

Voilà où je veux en venir. Dans une démocratie, dans laquelle la presse est libre et bien informée, avec une justice indépendante, il y a des affaires qui éclatent en place publique. Peut-on croire qu’ailleurs, outre-Sarine ou dans des cantons voisins, il n’y a pas autant de dysfonctionnements qui mériteraient d’être moqués ou, au contraire, distingués à la genevoise?

Cela fait en tout cas la réputation du canton. «Genève nous fascine, et c’est un Fribourgeois qui vous le dit», déclarait en mars dernier le conseiller fédéral Alain Berset, à Genève, en se référant au site genferei.org des journalistes genevois.

Mais gageons qu’à chaque faux pas, la République et ses acteurs deviennent plus vertueux. Qu’à chaque écart ou raté, les élus planchent pour améliorer les choses, afin d’éviter le grain de sable qui bloque la machine. Que ce qui était permis hier ne l’est plus aujourd’hui et ne le sera pas demain.

En somme, ces épisodes de Genfereien sont la vertu des malheurs genevois. Un canton de Genève qui sait reconnaître qu’il ne fait pas tout juste, corrige au besoin et fait dans l’autodérision à l’occasion. Car tous les nommés du prix se prêtent volontiers à la cérémonie de remise, chaque année. Masochisme?

Il est bien des pays au monde, et même quelques démocraties, où l’équivalent des genevoiseries n’a aucune chance de voir le jour, et encore moins d’être magnifié et moqué. Qu’on se le dise: les Genfereien sont un signe de bonne santé démocratique.

(TDG)