Si j’étais encore un joueur pro…

Si j’étais encore un footballeur professionnel, est-ce que j’aurais peur de reprendre la compétition? Cette question doit occuper l’esprit des joueurs suisses à l’heure où des plans de reprise se mettent en place. Elle mérite d’être posée et la réponse d’être entendue. Plusieurs aspects peuvent entrer en ligne de compte.

Tout d’abord, par rapport au coronavirus, je n’aurais pas spécialement peur pour ma santé. Je sais que pour un athlète, le risque de développer une forme grave de la maladie est faible. Cependant, une deuxième question, plus importante, me viendrait en tête: et pour la santé de mes proches?

L’un des plus gros problèmes du Covid-19 est sa contagiosité. Or, la pratique du football ne permet pas de respecter les distanciations sociales recommandées. Le risque d’être contaminé à mon tour existerait bel et bien et la crainte, pour moi, serait donc de devenir une passerelle entre le virus et mon entourage le plus fragile.

Second aspect de cette réflexion, ma santé physique hors Covid-19. Après cette pause forcée, mon corps et mon esprit se sont détachés du football pour se concentrer sur des questions bien plus essentielles. Une reprise me demanderait donc une plus grande vigilance, afin de me préparer psychologiquement et physiquement au sport de haut niveau, pour minimiser les risques de blessure.

«J'y retournerais sans peur»

Le troisième élément de mon raisonnement concerne l’aspect économique. Quelles conséquences aurait une annulation de la compétition pour mon club et donc pour mon avenir? Pour moi, qui vis pour et par le foot, le sujet serait sensible. Aurais-je vraiment envie de rejouer ou me sentirais-je obligé de reprendre? Personnellement, je retournerais sans peur sur un terrain. Je serais capable d’être un citoyen responsable, continuant à pratiquer les gestes barrières, hors terrain, afin de ne pas être un risque potentiel pour les autres.

Enfin, pour mon avenir professionnel, cette reprise serait une bonne nouvelle. Et elle serait psychologiquement bénéfique pour l’ensemble de la société parce qu’elle contribuerait au retour à une certaine normalité. Oui, avec tout un arsenal de mesures sanitaires et en comptant sur la responsabilité individuelle de chacun, je serais pour une reprise du championnat. Mais ce n’est que mon avis.