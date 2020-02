L’intangible et la dogmatique climatique

La question climatique est sur toutes les lèvres. Le reconnaître rentre progressivement dans le politiquement correct. Sur le fond, cependant, rien n’est réglé et le débat devient vite dogmatique. En toute logique, deux questions successives devraient recevoir réponse avant de décider de bouger ou non.

Soit il faut admettre que les lanceurs d’alerte climatique ont raison et que le réchauffement avec des échéances qui en découlent est certain, soit on refuse de leur accorder crédit et on balaye le problème, comme le président Trump l’a fait récemment, en invoquant le «pessimisme» là où ses contradicteurs invoquent le «réalisme».

L’attitude «négationniste» justifie et débouche sur l’inaction: les chiens aboient et la caravane passe (en force). Si, au contraire, on admet ne serait-ce que la plausibilité du diagnostic climatique, se pose la seconde question, celle des causes: s’agit-il d’une évolution liée à un cycle géologico-astronomique indépendant de l’activité humaine, ou, au contraire notre civilisation est, si ce n’est la seule cause, du moins une cause importante du réchauffement. Dans la première hypothèse, celle d’un cycle géologique, l’inaction serait théoriquement justifiée alors que l’urgence s’impose dans l’hypothèse de l’incidence de l’action.

Mais voilà: au cœur du débat ainsi posé il y a la question de la causalité, ou plutôt des possibilités de la science d’identifier avec certitude les causalités. Avec la meilleure volonté du monde, aucune prévision, aussi scientifique soit-elle, ne peut dépasser, par nature, l’état de conjecture. Est-ce suffisant pour justifier l’inaction? La Déclaration de Rio (1992) répond que non et propose le «principe de précaution». Selon ce principe, «en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.»

Pris au pied de la lettre, le principe de précaution est très contraignant: il stipule que le probable ou le possible doit être traité comme du certain, sinon les dommages pourraient être irréversibles. C’est à cause de son caractère réducteur que le principe a été maintes fois reformulé et sa portée atténuée. Le peut-être devient alors une certitude.

Pour éviter le blocage sur une question logiquement insoluble, il y a une manière moins dogmatique d’avancer. Il suffit de regarder autour de soi. L’empreinte immédiate et cumulative de l’activité humaine sur le cadre de vie saute aux yeux de tout un chacun: les maladies liées à la pollution de toutes sortes, les montagnes de déchets, le contenu de nos poubelles, les villes de plus en plus inhumaines etc.

Face à l’évidence des nuisances ici et maintenant, la question de savoir si cela débouche nécessairement, ou non, sur le réchauffement et le collapse devient secondaire. Il suffit de s’occuper du temps présent. Mais pour le faire effectivement, il est indispensable de s’affranchir du diktat du calcul des «coûts et bénéfices» et admettre qu’il y a des intangibles, des priorités – notamment celles de santé publique – devant lesquelles les gains économiques, les emplois et les bénéfices doivent plier l’échine. Sans cela, l’humanité pourrait bien s’autodétruire avant que le climat ne dise son dernier mot.

Paul H. Dembinski