Un impôt aveugle et inéquitable

Contrairement à l’impôt sur le revenu, la taxation sur les chiens frappe aveuglément toute la population, sans tenir compte de la situation financière du contribuable qui, parfois très modeste, a un seul tort: aimer la nature et les animaux. C’est pourquoi le MCG s’est engagé contre cette injustice.

L’abolition de l’impôt sur les chiens est un long combat que porte notre Mouvement depuis plus d’une dizaine d’années. À deux reprises, en 2012 et 2014, le MCG a déposé des projets de loi au Grand Conseil pour supprimer cet impôt. Mais une large majorité de partis, usant d’arguments le plus souvent fallacieux, s’est opposée à cette mesure d’équité.

En 2012, trois députés UDC étaient allés jusqu’à voter non à la suppression de l’impôt sur les chiens, mais leur parti a heureusement changé de politique du tout au tout en 2017 et redéposé sous son nom le projet de loi du MCG. Cohérents, nous avons bien évidemment soutenu cette abolition, en déplorant qu’autant de temps ait été perdu.

Quoi qu’en disent les partisans de cet impôt, il faut reconnaître que la plupart des propriétaires de chiens ne sont pas des personnes aisées et l’on compte parmi eux de nombreuses familles ou des personnes âgées. Son principe est de traiter de la même manière le contribuable, qu’il soit indigent ou millionnaire, système hérité d’un autre temps.

En chiffres absolus, cet impôt frappe davantage les personnes modestes que les superriches: selon l’Administration fiscale cantonale (chiffres 2018), 5186 contribuables ne déclarant aucune fortune ont un chien; au contraire, 526 détenteurs d’une fortune de plus de 10 millions de francs en possèdent un.

Comme on peut le constater, cet impôt est le plus inégalitaire que l’on puisse connaître parce qu’il traite de manière égale le contribuable quelle que soit sa situation financière.

Si au moins il existait un intérêt économique et une rentrée financière conséquente pour les finances de l’État, mais ce n’est pas le cas puisqu’une misérable somme de 2 millions de francs environ est obtenue ainsi (réponse à la question écrite déposée par le député MCG Thierry Cerutti en 2014). C’est négligeable par rapport au budget total annuel de l’État de Genève, qui s’élève à plus de 8 milliards. En fait, cet impôt sur les chiens n’a qu’une signification punitive envers des personnes dont le grand tort est d’avoir un animal de compagnie.

Pire encore, la part cantonale de cet impôt n’est pas attribuée aux services s’occupant des chiens, comme le SCAV (Service de la consommation et des affaires vétérinaires), mais disparaît dans les rentrées générales de l’État. Quant au coût des dépenses engagées par l’administration de l’impôt, il est excessif par rapport aux sommes encaissées.

Mais surtout, ce qui rend cette fiscalité inacceptable, c’est qu’elle vise des personnes et des familles qui, le plus souvent modestes, trouvent ainsi un compagnon fidèle les accompagnant au cours de leur vie.