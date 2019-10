Impasse alimentaire: la solution est au féminin

La Journée mondiale pour l’alimentation de ce mercredi 16 octobre 2019 nous laissera sur notre faim! En 2015, les États ont entériné «Faim Zéro» comme un objectif central du développement durable à l’horizon 2030. Et pourtant, la FAO – l’Organisation des Nations Unies en charge de l’alimentation – publie des chiffres alarmants. La faim augmente depuis 2015. Elle tenaille aujourd’hui 830 millions de personnes, soit 11% de la population mondiale. Un quart de l’humanité, 2 milliards de personnes, est privé d’un accès régulier à une nourriture suffisante et substantielle. Cette insécurité alimentaire affecte toutes les régions du monde, avec par exemple 53% de la population en Afrique et 8% en Europe.

Les femmes sont particulièrement affectées pour trois raisons. Premièrement, elles constituent plus de la moitié des forces vives en agriculture. Pourtant, elles ne contrôlent que rarement les exploitations agricoles, et n’ont donc aucun poids décisionnel sur la nourriture qui y est produite. Ainsi, seul 5% des femmes en Afrique subsaharienne possèdent la terre. Des chiffres peu reluisants circulent aussi en Suisse. Ensuite, ce sont avant tout les femmes qui nourrissent leur famille. En période de disette, elles n’hésitent pas à se sacrifier pour assurer quotidiennement un repas nutritif aux autres membres de la famille. Enfin, le fœtus se développe à partir des nutriments que lui donne sa mère, et au détriment de celle-ci. L’imbrication de ces trois contraintes a des conséquences catastrophiques: l’anémie affecte un tiers des femmes en âge de procréer et 20,5 millions d’enfants naissent en sous-poids. Or, un poids insuffisant en bas âge entraîne des retards physiques et mentaux irréversibles.

Sortir de l’impasse alimentaire actuelle nécessitera de changer radicalement nos modes de pensée et nos façons d’opérer. En considérant l’alimentation comme un droit fondamental, nous devrions recentrer les politiques alimentaires sur l’accès des femmes à ce droit. En termes pratiques, il s’agirait d’assurer aux femmes le droit d’accès aux moyens (la terre, les semences), aux connaissances et aux organisations politiques pour cultiver et commercialiser. En leur donnant plus de poids dans la chaîne alimentaire, nous investirons alors dans une alimentation nutritive qui répondra aux besoins sociétaux, familiaux et individuels.

Un débat sur «La Nutrition – le rôle oublié des parents» est organisé par SWISSAID Genève, le 16 octobre 2019 au Graduate Institute, avec la participation de la FAO, Nestlé, SWISSAID Guinée-Bissau, l’IHEID et l’Union des paysannes et femmes rurales suisses.